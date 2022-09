I concorsi pubblici per diplomati non mancano. Al di là di quelli previsti in uscita, se ne contano alcuni ancora aperti e a cui è possibile iscriversi. A partire da questo che consente di trovare un lavoro con il diploma, a patto che si sia preparati da poter classificarsi in modo da ottenere uno dei posti disponibili.

Concorsi pubblici 2022 per diplomati non scaduti, ecco un Bando ancora aperto

Il concorso in questione è per titoli ed esami ed è un bando della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. Si devono coprire quattro posizioni come assistente ai servizi amministrativi, contabili, promozionali e specialistici di rete. Si fa riferimento ad un lavoro a tempo pieno e indeterminato. La categoria è C.

La valutazione dei candidati è basata sui punteggi delle prove concorsuali e sulla valutazione titoli. L’attribuzione prevista di questi ultimi è un “punteggio massimo complessivo non superiore a 2,5/30) In questi ultimi concorrono sia quelli di studio (1) che di servizio (1,5).

Si rimanda ovviamente al bando per ulteriori dettagli. Se si dovessero contare più di 200 domande di partecipazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di una prova preselettiva. In seguito sono previsti una prova scritta ed una prova orale.

Concorsi che si possono fare dopo i 30 anni, un esempio

Molti si chiedono quali concorsi pubblici si possono fare dopo i 30 anni. Questo bando rappresenta un’opportunità. Tra i requisiti indicati si fa riferimento alla necessità di avere un diploma e un’età che non sia inferiore ai diciott’anni.

La domanda è presentabile sia con una raccomandata a/r che Pec. I dettagli, così come l’elenco degli allegati necessari da presentare, si rimanda ovviamente al bando.

La scadenza fissata è quella del 10 ottobre.

Dove vedere il bando e scaricarlo

Quando si vuole partecipare ad un concorso pubblico ci sono alcune cose basilari da fare. La prima cosa è, ovviamente, leggere il bando con attenzione. In questo caso, per scaricarlo, sarà sufficiente accedere al sito della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. Sul fondo si dovrà andare a rintracciare il collegamento alla sezione Amministrazione Trasparente e da lì cliccare sulla voce Bandi di concorso presente sulla destra (se si accede da computer).

Qui si visualizzerà una lista, in cui ci sarà anche il bando per “Assistente servizi amministrativi”. Una volta entrati nella pagina successiva, basterà seguire le indicazioni a partire dal collegamento a “Consulta il bando“.

Dopo aver scaricato il Pdf, bisognerà leggere con attenzione le modalità di partecipazione, i requisiti previsti e anche come si svilupperà il concorso. Oltre naturalmente a tutte le altre indicazioni contenute. Il riferimento è in particolare alle materie oggetto d’esame, per poi capire come prepararsi ad un concorso pubblico di questo tipo.

Quali concorsi si possono fare con il diploma? Diverse opportunità

I concorsi pubblici 2022 per diplomati non scaduti sono, al momento, diversi. Vale naturalmente la pena restare sempre informati e capire quale possa fare al proprio caso. Chi, ad esempio, fosse interessato ad un lavoro in Calabria potrebbe considerare l’ipotesi di partecipare ad un concorso in scadenza il prossimo 13 ottobre. Si devono coprire 35 posti da assistente amministrativo presso l’Asp di Cosenza.

