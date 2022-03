Le nostre lunghe e logoranti giornate mettono continuamente alla prova la salute della nostra pelle. Per molti di noi, le abitudini di benessere quotidiano assumono una certa importanza, a cui dedicare del tempo durante il corso delle giornate. Purificare e idratare la nostra pelle sono due azioni davvero fondamentali, da cui non possiamo proprio sottrarci. Per questo è importante lo scrub del viso, che ci aiuta a riacquistare luminosità, elasticità e rendere la pelle a poco a poco più liscia. Infatti, che sia grassa, secca o mista, con lo scrub riusciamo a rimuovere impurità e cellule morte, massaggiando, idratando e nutrendo la pelle. È in casi come questi che andiamo alla ricerca di qualche rimedio per idratare la nostra pelle, magari che sia naturale e possibilmente facile da realizzare in casa.

Con una pera e 2 ingredienti possiamo fare in casa uno scrub naturale e avere la pelle del viso liscia e luminosa

Molte volte, quando prepariamo creme idratanti o rimedi per la cura della nostra pelle, ci affidiamo ai prodotti naturali. Miele, caffè, cacao, bicarbonato, olio extravergine d’oliva, sono solo alcuni dei meravigliosi ingredienti presenti nelle nostre dispense utili ad idratare la nostra pelle. Tuttavia, oltre a questi ingredienti, la natura ce ne mette a disposizione degli altri, che usiamo per le preparazioni culinarie ma di cui ignoriamo totalmente i benefici.

Tra questi, ad esempio, la pera, un frutto dalle infinite proprietà. A seconda della varietà, possiamo utilizzare la pera in modi diversi in cucina sia in preparazioni dolci che salate. E così, per ogni varietà, questo frutto cambia sapore e consistenze, si adatta ad una preparazione piuttosto che un’altra. Per ogni differente varietà potremmo indicarne un uso specifico: dal risotto ai dolci, dallo svezzamento dei neonati alle creme idratanti. Infatti, con una pera e 2 ingredienti possiamo realizzare un rimedio naturale per donare luminosità alla pelle del viso.

Dolci rimedi

Una varietà di pera, che potremmo utilizzare per rendere liscia la pelle del viso, è la Williams. Pertanto, vediamo come realizzare un semplice scrub naturale da usare durante la nostra routine quotidiana. Avremo bisogno di 3 ingredienti: una pera Williams, la farina di mandorle e dell’acqua di rose.

Per la preparazione, dovremo passare la pera nell’estrattore per ottenerne il succo. Quindi, in una ciotola mescoliamo un cucchiaio di farina di mandorle con un cucchiaio di succo di pera preparato all’istante. Dopo aver mescolato per bene i due ingredienti, potremmo spalmare, come se fosse un sapone, il mix sul nostro viso. Lasciamo agire il rimedio per qualche minuto, infine, sciacquiamo il viso, tamponando con dell’acqua di rose.

