Inutile negarlo, spesso a colazione ci rifugiamo in prodotti veloci da consumare per risparmiare tempo. Spesso siamo in ritardo o non abbiamo tempo a sufficienza per sederci e gustarci la colazione in pace.

Un cornetto, una merendina o semplici biscotti sono pratici e veloci da consumare. Ma la colazione è forse il pasto più importante della giornata. Affrontarla con la giusta carica ci aiuta ad arrivare meno stanchi alla sera. Il nostro corpo ha bisogno di energia e la prima colazione ci fa da carburante.

Ma cosa mangiare che sia gustoso e leggero, ma che possiamo preparare in casa? Le alternative sono sicuramente molte, dalla classica torta allo yogurt alla crostata alla marmellata. Però oggi vogliamo proporre una ricetta un po’ diversa, il pan brioche. Soffice e dolce al punto giusto, è perfetto da inzuppare nel latte o per spalmarci sopra una deliziosa crema.

Non cornetti o biscotti già pronti, per colazione gustiamo questo pan brioche sofficissimo che è una nuvola di dolcezza

Questo pan brioche viene chiamato anche Hokkaido milk bread ed è davvero facile da preparare. Si utilizza il metodo Tang Zhong, una tecnica cinese per la panificazione molto utilizzata anche in Occidente. Praticamente si realizza una sorta di pre-impasto che conferisce ancora più morbidezza.

Ingredienti:

20 gr di farina 0;

90 ml di acqua;

350 gr di farina 0;

30 gr di zucchero;

6 gr di lievito di birra secco;

200 ml di latte;

30 gr di cioccolato bianco;

30 gr di burro;

1 uovo;

1 pizzico di sale;

scorza di limone;

vaniglia o vanillina.

Procedimento:

Per il pre-impasto uniamo 20 gr di farina con 90 ml di acqua in un pentolino. Cuociamo a fiamma bassa mescolando finché non si sarà formato il water roux. Lasciamo raffreddare, copriamo con la pellicola alimentare e riponiamo in frigo per mezz’ora;

Nella planetaria uniamo i 350 gr di farina, lo zucchero, il lievito e un pizzico di sale. Se non abbiamo il lievito possiamo sostituirlo con altri ingredienti, ne abbiamo già parlato in un precedente articolo;

Aggiungiamo poi la scorza di limone e della vaniglia o vanillina. Avviamo la planetaria e aggiungiamo poi il water roux ben freddo, il latte e l’uovo. Sciogliamo il cioccolato bianco, versiamolo a filo e finiamo con il burro morbido;

Quando l’impasto si stacca dalle pareti è pronto. Trasferiamolo in una ciotola imburrata a lievitare coperto per circa 5 ore;

Mettiamo l’impasto lievitato su un piano di lavoro e dividiamolo in tre panetti. Lavoriamoli velocemente facendo delle pieghe e creiamo 3 rotolini. Trasferiamoli in uno stampo per plum-cake foderato di carta forno. Lasciamo lievitare finché non saranno almeno raddoppiati in volume;

Spennelliamo con un po’ di latte e inforniamo a 180° gradi per 30/35 minuti circa.

Non cornetti o biscotti già pronti, per colazione coccoliamoci con un dolce fatto con le nostre mani. Passando un po’ di tempo dietro i fornelli possiamo realizzare un’infinità di piatti buoni e indimenticabili. Il più delle volte non serve neanche molto, anche in 20 minuti si prepara un primo piatto spaziale.

