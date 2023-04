Cosa si può fare per ringiovanire le mani diventate rugose e secche? Julia Roberts usa ogni settimana questo pratico rimedio casalingo. Ci avevi mai pensato?

Tanti si ritrovano mani che sembrano essere invecchiate prima di noi. Purtroppo, è un fenomeno che ha una spiegazione scientifica e si chiama melanogenesi. Il che non vuol dire che si debba subire senza tentare di fare nulla. Anzi, ci sono creme e rimedi casalinghi molto efficaci. Uno di questi lo segue, ogni settimana, Julia Roberts. Cosa si può fare per ringiovanire le mani diventate rugose e secche? Ecco cosa fa la star.

Se è vero che il viso e gli occhi sono un biglietto da visita che noi presentiamo ai nostri interlocutori, le mani non sono da meno. E, magari non ci pensiamo, ma solo quelle, insieme al nostro viso, che sono più esposte agli agenti esterni. E che stressiamo continuamente con mille lavori.

Al punto che ci sembra che il dorso delle nostre mani invecchi precocemente rispetto al resto del corpo. Con il risultato di avere delle mani che sono più rugose e che potrebbero metterci in imbarazzo. Con la pelle delle mani che, col tempo, perde volume, diventa quasi inevitabile. Ma possiamo far sembrare le nostre mani più giovani?

Ecco il motivo per il quale abbiamo mani che sembrano invecchiate rispetto al resto del corpo

Cosa si può fare per ringiovanire le mani diventate rugose? La bella notizia è che esistono dei rimedi. Vediamo, però, i sintomi per i quali le nostre mani sembrano più vecchie rispetto alla nostra età. Come spiegano gli esperti dell’Humanitas, il primo segno è l’assottigliamento della pelle. La seconda è il rilassamento dovuto alla minor produzione di collagene ed elastina.

Così come le rughe e le macchie dell’età sono altri segnali inequivocabili che le nostre mani sia invecchiate. Non da meno, la secchezza e i capillari rotti sono altri segnali. Il motivo principale è che, intorno ai 40 anni, l’eccessiva esposizione al sole può portare a questo invecchiamento. Così come i fattori genetici.

Cosa dobbiamo fare in caso di pelle che sembra invecchiata

Gli esperti dell’Humanitas consigliano di idratare la pelle, usando una crema apposita. Proteggere le mani e le unghie, in particolare facendo determinati lavori, è sempre cosa buona e giusta. Fondamentale è anche usare un esfoliante efficace per le mani.

Non da meno, una dieta che preveda antiossidanti, vitamine, omega 3, è un valido aiuto per le nostre mani. Ecco, allora, che dovremmo rivedere le nostre preclusioni sul grasso della carne. E fare incetta di un prodotto che al supermercato costa solo 1 euro.

Cosa si può fare per ringiovanire le mani diventate rugose? Julia Roberts usa un metodo che ognuno di noi può fare a casa

Da una star di Hollywood come Julia Roberts ti aspetti che usi delle creme come la famosa “Miracle Broth” che molte di loro spalmano sulle mani. Invece, Julia ha pensato bene di usare un rimedio casalingo molto efficace, che ognuno di noi può e dovrebbe provare. Di cosa si tratta?

Julia Roberts usa l’olio di oliva per avere mani morbide. In pratica, una volta a settimana, la Roberts immerge completamente nell’olio di oliva le sue mani, per circa una decina di minuti. In questo modo, anche le unghie ne vengono rinforzate. Questo perché l’olio EVO riesce a penetrare nella pelle e nelle unghie, riuscendo a riparare i piccoli danni, ammorbidendo anche le cuticole. A maggior ragione se le nostre unghie sono solite scheggiarsi perché troppo deboli. Grazie, alla Vitamina E, contenuta nell’olio di oliva, infatti, le unghie si rafforzano.