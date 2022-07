Uno degli ostacoli peggiori, per chi vive ai piani alti di un palazzo, è il compito quasi quotidiano di trasportare la spesa al piano di sopra. Soprattutto per gli anziani o le persone con difficoltà a muoversi, questa impresa può essere molto difficile. Alcuni chiedono a vicini, amici, oppure ingaggiano una persona per trasportare la spesa. Ma questo metodo non è molto comodo e non è sempre garantito. Allora come facciamo a portare la spesa al piano di sopra in un edificio in cui non c’è l’ascensore? Non occorre cercare di vincere una battaglia con l’amministratore di condominio per convincerlo a far installare un montacarichi. Esistono soluzioni molto più semplici, e potremmo dire all’antica, per portare anche carichi pesanti senza fatica.

Il trucco della cesta

Il trucchetto più semplice e più banale è uno utilizzato da secoli nelle città di tutto il mondo. Ancora oggi si vede in molti luoghi, soprattutto nel sud Italia. Consiste nel semplicissimo trucco di legare un cestino capiente con una corda che poi viene issata al piano di sopra. Sollevare una cesta dall’alto, magari con l’aiuto di una carrucola, è molto più semplice rispetto al trascinarsi sulle spalle o in mano i sacchetti della spesa. Generalmente, non è necessario chiedere il permesso agli altri condomini per installare una cesta. Ma in ogni caso, probabilmente non avrebbero nulla in contrario. Ovviamente, occorre stare attenti e non lasciar mai cadere il cesto che potrebbe ferire qualcuno ai piani inferiori.

Con questo semplicissimo trucchetto portiamo la spesa al piano di sopra senza ascensore e senza fatica

Il secondo metodo per portare la spesa al piano di sopra senza fatica è altrettanto semplice: utilizzare un carrello con tre ruote. Proprio così: il carrello con tre ruote, a differenza di quello con due ruote, può facilmente salire le scale. È fatto apposta per essere utilizzato sia in piano sia in salita, e la terza ruota è posizionata apposta per facilitare l’ascesa. Se investiamo in un oggetto del genere, certamente la nostra schiena ci ringrazierà.

Usare uno zaino è meglio che trasportare a mano

Con questo semplicissimo trucchetto portare la spesa sarà molto più semplice. I problemi di schiena sono sempre più diffusi, e il trasporto di carichi pesanti è uno dei più frequenti colpevoli. Molti movimenti possono causare il mal di schiena, persino scendere dalla macchina nel modo sbagliato. Ma ricordiamoci che per la nostra postura, portare la spesa sulla schiena, senza esagerare, è meno peggio che portarla a mano nei sacchetti.

