Se siamo in Italia in questo momento centri benessere e spa sono chiusi in tutta la penisola. Con sommo dispiacere di alcuni di noi non ci è permesso regalarci un pomeriggio di relax alle terme.

Se siamo amanti dei bagni caldi e dei rituali di bellezza possiamo però avere un’esperienza molto simile direttamente a casa nostra, nel nostro bagno. Con questo semplice metodo possiamo passare un pomeriggio alle terme senza pagare.

Come fare le terme a casa

Se vogliamo trascorrere un pomeriggio indimenticabile di relax è necessario avere una vasca da bagno. Possiamo riempire con dell’acqua calda la vasca da bagno. Una volta che sia piena possiamo versare un chilo di sale grosso nell’acqua. Il sale svolgerà un efficace effetto drenante.

Poi possiamo versare nell’acqua dei petali di fiori: rosa, lavanda, camomilla, possiamo scegliere quelli che preferiamo.

Poi per avere un effetto simile all’aromaterapia possiamo mettere alcune gocce del nostro olio essenziale oppure di un mix di oli essenziali nell’acqua. Col vapore dell’acqua calda l’olio si volatilizza ed esprime tutto il suo potere benefico.

Per aggiungere un tocco di atmosfera possiamo spargere dei lumini lungo i bordi della vasca. Dentro ai lumini possiamo versare una goccia dello stesso olio che abbiamo messo nell’acqua. In questo modo avremo una stanza profumatissima.

Una volta entrati nella vasca potremo restare tutto il tempo che vorremo. Lasciamo che il vapore agisca dischiudendo i pori della nostra pelle. Dopo venti minuti, possiamo iniziare ad insaponare il corpo e a effettuare uno scrub con un guanto esfoliante. In questo modo rimuoveremo le cellule morte e favoriremo il rinnovamento della pelle.

Trascorso il tempo che vorremo passare in vasca ci sciacquiamo sotto l’acqua corrente e ci copriamo con un accappatoio caldo. Dopo il bagno occorre asciugarsi perfettamente, e a pelle asciutta possiamo effettuare un delicato massaggio con degli oli.

Abbiamo spiegato come rendere un bagno nella vasca un rituale di bellezza, in grado di rilassarci e di detergere a fondo la nostra pelle. Tutto ciò è realizzabile a casa propria praticamente a costo zero. Provare per credere.