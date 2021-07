Il settore beauty è in continua evoluzione e ci regala sempre novità pronte all’uso per un aspetto capace di migliorare sempre ma soprattutto di essere di tendenza. Tende ad andare in archivio il beauty case vistoso e di dimensioni medie per lasciare spazio a pochette (letteralmente marsupio) più piccole ma efficienti. Con all’interno tutto il necessario, rigorosamente in chiave mini ed eco.

Come cambia la cosmesi

La tendenza ultima che in realtà si sta facendo capolino già da qualche anno riguarda i cosmetici solidi “zero waste” (plastica zero).

Si tratta di prodotti in confezioni ecologiche privi di sostanze inquinanti e realizzati con ingredienti vegetali. Anche per questo motivo le donne mostrano una preferenza particolare.

Questa formula di cosmesi è la tendenza che decolla e che non possiamo perderci

I prodotti solidi sono diversi: si va dallo shampoo al balsamo per i capelli. Poi creme, deodoranti, profumi e scrub.

Si tratta di prodotti innovativi sostenibili ed eco friendly (ecologici). L’aspetto ancora più interessante è che sono di ottima qualità.

Per gli shampoo, ad esempio, non solo sono sostenibili ma nutrono in profondità i capelli e risultano convenienti perché durano di più di uno shampoo liquido. I tensioattivi al loro interno, miscelati con burri e oli vegetali, risultano molto nutrienti e sgrassanti: infatti nell’utilizzo basta usare piccolissime quantità.

Vantaggi

Meno ingombranti rispetto ai flaconi di liquidi, non rappresentano un problema per gli imbarchi in aereo. Sono compatti e pratici e si strofinano direttamente sulla pelle.

Inoltre, il materiale utilizzato per l’imballaggio, come carta o cartone, facilita il riciclo. Non a caso sono prodotti zero waste che rispetto all’alternativa liquida permettono di risparmiare fino al 70% di acqua, che è una delle risorse più pregiate e preziosa del Pianeta.

Inoltre, si conservano facilmente preservando le loro caratteristiche. Per tutti questi buoni motivi questa formula di cosmesi è la tendenza che decolla e che non possiamo perderci.

