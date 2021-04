L’ambiente in cui dormiamo influisce molto sulla qualità del nostro sonno. Le piante possono essere nostre alleate in questo caso. Infatti, è importante scegliere le piante giuste da tenere in camera da letto per riposare bene. Oggi, con questo articolo, vogliamo consigliare le 3 piante fiorite migliori da tenere in camera da letto per un sonno rigenerante.

Lavanda

Le proprietà della lavanda e i suoi effetti sulla qualità del sonno sono cosa nota da tempo. Il linalolo, ovvero una componente dell’olio essenziale alla lavanda, induce una sorta di effetto sedativo agendo su alcuni neurotrasmettitori inibitori del sistema nervoso. Molte persone infatti utilizzano la lavanda e i suoi oli essenziali per dormire meglio. Infatti, questa pianta è capace di agire sul nostro livello di stress abbassandolo: in questo modo, riusciamo a rilassarci e a dormire bene. Tenere questa pianta in camera da letto ci aiuterà senza dubbio a dormire e riposare profondamente.

Gelsomino

Il gelsomino è una pianta conosciuta per i suoi fiori piccoli, bianchi e profumati. In campo erboristico, le sue proprietà sono usate per migliorare la qualità e la durata del nostro sonno. Anch’essa possiede proprietà sedative capaci di calmare gli stati d’ansia e stress. Il suo profumo è un grado di ridurre la tensione nervosa favorendo il buon sonno e permettendo di rilassarci facilmente. Dunque, avere in camera da letto questa pianta porta grandi benefici perché permette di combattere l’insonnia.

Orchidea bamboo

L’orchidea è una delle piante d’appartamento più amate e diffuse nelle nostre case. Quello che forse non tutti sanno è che alcuni tipi di orchidee sono in grado di rendere l’aria più pulita e salubre. L’orchidea bamboo, infatti, è una particolare varietà che possiede grandi capacità di purificare l’aria. Essa è in grado di ridurre la quantità di xilene ed altri solventi chimici presenti nelle nostre abitazioni. Inoltre, è capace di abbassare i livelli di stress avendo effetti positivi sull’umore. Per questi motivi, tenere un’orchidea bamboo in camera da letto ci permetterà di dormire meglio.

Queste sono le 3 piante fiorite migliori da tenere in camera da letto per un sonno rigenerante. Orchidea bamboo, lavanda e gelsomino non solo ci doneranno un ambiente più elegante, ma miglioreranno la qualità del nostro sonno.

