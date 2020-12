Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il fanale dell’automobile tende facilmente a usurarsi e opacizzarsi. Questo, oltre a costituire uno sgradevole difetto estetico, può essere pericolo per la sicurezza se ostativo alla visuale di guida durante la notte. Tuttavia, con questo piccolo trucco si può facilmente rigenerare il fanale opacizzato della propria auto.

Come comportarsi quando il fanale dell’auto è opaco

Posto che la sostituzione rappresenta sempre la scelta migliore in termini di sicurezza alla guida, si può tentare un primo intervento fai-da-te, prima della sostituzione. Esistono in commercio tantissimi prodotti appositamente ideati per svolgere questa funzione, ma anche tanti rimedi casalinghi che promettono un risultato simile.

Prima, però, bisogna adottare alcuni accorgimenti importanti. Bisogna, infatti, preliminarmente verificare se l’opacizzazione del fanale sia interna o esterna. La prima situazione comporterà di dover smontare il fanale e, molto probabilmente, di procedere a una pulizia interna. Il calore prodotto dalle luci dei fanali e le temperature esterne possono provocare della condensa che va rimossa.

Il dentifricio è una soluzione casalinga da provare

Il dentifricio? Con questo piccolo trucco si può facilmente rigenerare il fanale opacizzato della propria auto. Prima di ricorrere a kit abrasivi o a un professionista del mestiere, si può tentare di ripristinare il fanale opacizzato con l’ausilio del dentifricio. Preliminarmente, però, i fanali vanno puliti per eliminare ogni residuo di sporco presente che, con lo strofinamento, potrebbe irrimediabilmente danneggiarlo. Dopo aver indossato dei guanti per evitare problemi alla pelle, basterà munirsi di un panno morbido. Bisognerà poi strofinare del dentifricio sulla superficie attraverso movimenti circolari e accorti.

Il dentifricio è noto per svolgere una funzione pulente ed estremamente sbiancante, un po’ come accade con i denti. Questo, però, non deve entrare in contatto con altre superfici dell’auto per non correre il rischio di rovinarle. I fanali dovrebbero acquistare lucentezza e sbiancarsi durante lo sfregamento. In ultimo, sciacquare con abbondante acqua il residuo di dentifricio e asciugare il fanale con un panno morbido pulito. Il dentifricio, oltre che per l’igiene della propria bocca ed eliminare con maggiore rapidità i brufoli, può impiegarsi anche per ripristinare la lucentezza dei fanali.