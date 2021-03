Se trattiamo bene i nostri piedi trattiamo bene il nostro corpo. È risaputo infatti che la pianta del piede è connessa ad ogni organo e componente corporea.

A fine giornata i nostri piedi possono essere il riflesso della nostra stanchezza: gonfi, stressati, disidratati. Non serve rivolgerci a costosi centri estetici per massaggi e trattamenti di bellezza. In questo articolo vedremo come ottenere la pedicure perfetta e fatta in casa in 5 semplici mosse. Vediamo cosa fare e come farlo, passo dopo passo.

La pedicure perfetta e fatta in casa in 5 semplici mosse

Ci servono pochissimi ingredienti e mezz’ora del nostro tempo.

Per prima cosa mettiamo a bollire un po’ acqua con del sale e un ingrediente del tutto inatteso: qualche foglia di lattuga. Una volta che l’acqua si sarà raffreddata versiamo tutto in una bacinella e immergiamo i piedi per circa 15 minuti.

Tolti i piedi dall’acqua, passiamo una pietra pomice su tutte le aree più dure e callose. Limiamo le unghie con una lima di cartone, cercando di conferire loro una forma il più arrotondata possibile. In questa fase è importante eliminare sporco e pelle morta da sotto le unghie, con l’apposito tronchesino.

Ora badiamo alla pelle dei nostri piedi, realizzando uno scrub naturale e fai da te. È semplicissimo: prepariamo una soluzione composta da 3 parti di bicarbonato e una d’acqua. Una volta pronto, applichiamolo sui piedi e massaggiamo delicatamente disegnando idealmente dei cerchi.

Infine, per rendere più forti le unghie dobbiamo massaggiare anch’esse. Usiamo un composto realizzato con 2 cucchiaini d’olio di ricino, 2 cucchiaini d’olio di mandorle e 2 cucchiaini di sale fino.

La parte più stressata del nostro corpo

È importante prenderci cura dei nostri piedi, sempre. Sono la parte più stressata del nostro corpo: costretti a stare compressi nelle scarpe e a sorreggere tutto il nostro peso.

Inoltre, anche il lato estetico vuole la sua parte. Con una pedicure costante avremo piedi a prova di ciabatte.