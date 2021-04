Sedie, tavoli, giocattoli, ma anche oggetti di uso comune: sono tantissimi gli oggetti di plastica che abbiamo nelle nostre case e nei nostri giardini. È un’ottima ragione per imparare cosa fare per tentare di recuperarli quando sono rotti o danneggiati: grazie a questi semplici consigli riparare gli oggetti in plastica sarà un gioco da ragazzi alla portata di chiunque.

Il primo metodo che possiamo cercare di usare è la colla, soprattutto se si tratta di riparare una rottura tra due pezzi separati. È importante scegliere bene la colla, e verificare che sia adatta al materiale su cui lavoriamo. Tra super colle e adesivi sono davvero tanti i tipi di prodotti che si trovano in vendita o in ferramenta.

Una volta messe una contro l’altra le parti rotte, ed esercitata un po’ di pressione per far aderire al meglio le due parti, possiamo aiutarci con dello scotch o nastro adesivo per tenere in posizione le estremità. In questo modo l’adesivo potrà agire meglio senza obbligarci a tenere le parti unite con le mani.

Grazie a questi semplici consigli riparare gli oggetti in plastica sarà un gioco da ragazzi alla portata di chiunque

Con un saldatore è ancora più facile. Il saldatore, inoltre, è l’unico modo di riparare crepe o spaccature su una superficie plastica. Ma possiamo anche chiudere un buco o una parte mancante. Sarà sufficiente prendere un pezzo di plastica di scarto, dargli la forma giusta e saldarlo al posto della parte vuota.

Ricordiamo che per fondere i materiali plastici basta una temperatura molto più bassa dei metalli. Una volta ammorbiditi i due lembi ricomponiamo la frattura: meglio agire sul lato posteriore per nascondere meno i segni del nostro intervento.

Saldare senza saldatore

Ma possiamo saldare anche senza i ferri del mestiere. Basta usare l’acetone: i pezzi di plastica lasciati immersi in un recipiente pieno di acetone per più di 10 ore diventeranno un fluido denso e appiccicoso, che potremo usare per chiudere le crepe spalmandolo con un pennello