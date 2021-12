Il tanto temuto salasso in bolletta sta per arrivare. Con le temperature in discesa che ci attendono per Natale, non si potrà fare a meno di accendere qualche ora in più il riscaldamento. Di notte naturalmente si consiglia di spegnerlo anche per una corretta igiene del sonno. Se però caldi piumoni e coperte in lana non riescono a scaldarci, si può utilizzare un vecchio strumento delle nostre nonne. All’epoca si trattava di un arnese pesante in ferro. Al giorno d’oggi c’è la versione aggiornata di questo strumento che è un moderno e simpatico elettrodomestico.

Con questo elettrodomestico potremmo risparmiare un sacco di soldi evitando bollette di luce e gas salatissime

Ci stiamo riferendo allo scaldino elettrico. Questo elettrodomestico è la versione rieditata dei vecchi scaldaletto che le nostre nonne mettevano a scaldare sul fuoco. Il ferro caldo veniva poi passato sul lenzuolo inferiore e si riscaldava il letto gelido. L’edizione moderna dello scaldino, invece, è un disco che si mette in carica per 3 minuti e diffonde calore per almeno tre ore consecutive. Il prezzo varia dalle 18 alle 34 euro. La forma di disco sembra un piccolo UFO e si trova anche in molti colori.

A cosa serve uno scaldino?

Questo disco riscaldato dotato di custodia dona calore e rende confortevole una sera sul divano quando non essendo in attività scende la temperatura corporea. Il calore duraturo che emana permette di risparmiare su stufette o pannelli radianti. Non essendo ardente come i ferri delle nonne, lo scaldino può essere tenuto sulle gambe e riuscirà a scaldarci in pochi istanti. In molti li portano allo stadio per riscaldare le mani quando la stagione è meno clemente. Inoltre è una soluzione che viene spesso adottata dai musicisti, in particolare dai pianisti. Nel caso in cui si debba suonare all’esterno, lo scaldino riscalda le mani spesso troppo fredde per suonare.

