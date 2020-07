Cucinare è una delle basi della tradizione italiana. Il cibo per noi è cultura. E la nostra cucina, diciamocelo, è davvero la più invidiata del mondo. Molti di noi si dilettano a casa tra i fornelli. Lasagne, pasta, carne e chi più ne ha più ne metta, sono spesso sulle nostre tavole. Ma, quando prepariamo queste prelibatezze, inevitabilmente le nostre bollette aumentano. Quindi succede a volte che si voglia cucinare qualcosa, ma si preferisca evitare per risparmiare. E se vi fornissimo una pratica soluzione per risolvere il problema? Ecco 5 trucchi per risparmiare gas ed energia mentre si cucina.

Mai provato la cottura al vapore?

La cottura al vapore è ottima per risparmiare sulla bolletta. Permette, infatti, la preparazione contemporanea di più alimenti su un unico fornello. Inoltre, non c’è bisogno che la fiamma sia troppo alta. Anzi, potrete addirittura spegnerla alcuni minuti prima che il cibo sia completamente cotto! Il vapore sviluppato sarà sufficiente per concludere la cottura da sé!

Il forno elettrico è un ottimo alleato del risparmio

I forni moderni raggiungono le temperature che desideriamo in un batter d’occhio. Con questi nuovi elettrodomestici, non servirà scaldare il forno prima di inserire il nostro cibo. Le pietanze si cuoceranno nei giusti tempi alche se il forno non è stato preriscaldato. Inoltre, è possibile spegnere questi nuovi forni una ventina di minuti prima della fine della cottura. In questo modo si risparmierà tantissima energia!

Ricordate di spegnere le luci

La maggior parte delle luci che trovate sui fornelli, non sono dotate di lampadine a risparmio energetico. Cosa vuol dire? Un consumo eccessivo di energia e una bolletta molto costosa! C’è però una soluzione molto semplice al problema. Accendete queste piccole luci solo quando davvero vi serve! Ricordate sempre di spegnerle a fine cottura e cercate di non toccarle se la luce del sole entra nella vostra cucina!

Cuocere la pasta risparmiando è possibile?

Sì, lo è eccome! Non c’è bisogno che l’acqua stia bollendo per versare la pasta nella pentola. Appena il processo di ebollizione inizia, la nostra pasta può essere tranquillamente cotta! Inoltre, il risparmio può avvenire anche a seguito della cottura. Invece di scolare l’acqua calda della pentola, mettetela in una bacinella. Potrete riutilizzarla per lavare pentole e stoviglie!

Riscaldare i cibi in modo intelligente

Se avete delle pietanze già cotte, e dovete solo riscaldarle, ecco come fare. Estraetela un’ora prima di mangiare dal frigo, così che intanto assorbano il calore dell’aria. Fatto questo, posizionate i vostri piatti in un contenitore da appoggiare su una pentola in cui state cucinando. I cibi saranno riscaldati dal calore della fiamma e voi starete risparmiando tantissima energia.

Insomma, ecco 5 trucchi per risparmiare gas ed energia mentre si cucina. E voi, ne conoscevate già qualcuno?