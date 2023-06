Con questa vecchia moneta diventi straricco come Paperone. Controlla nel borsellino della nonna lasciato in soffitta 

A volte un piccolo colpo di fortuna può farci guadagnare un po’ di soldi. Potrebbe essere proprio il ritrovamento di un’antica moneta trafugando in qualche vecchio cassetto in soffitta. Se mettiamo le mani su queste monete, diventiamo straricchi.

Prima dell’arrivo dell’euro in Italia si utilizzavano le lire. Venivano prodotte sia come monete e anche sotto forma di banconote. Oggi ritrovare un gruzzoletto di vecchie banconote non permette più il cambio in euro per cui il valore nominale dei singoli biglietti si perde.

Piccola storia della lira

Tuttavia le vecchie lire a volte si conservano o con una certa nostalgia. Molti apprezzavano anche i disegni con cui erano stampate soprattutto le monete di più basso valore come le 5 e le 10 lire. Il delfino della 5 lire è molto caratteristico ed ha uno stile molto elegante e semplice. Così anche delle 10 lire si ricordano volentieri le spighe.

All’origine della lira in Europa vi era la libbra. Già a partire dal nono secolo. Grazie a Carlo Magno che la scelse come moneta di riferimento. Era abbastanza pesante per cui il suo valore si basava direttamente sul suo peso. Quando arrivo in Italia la libbra carolingia fu frazionata in monete di valore più piccolo chiamate appunto lire. Nel 1860 che fu coniata Firenze la prima lira italiana e nel 1862 con l’unità d’Italia divenne la moneta ufficiale del Regno.

Con questa vecchia moneta diventi straricco come Paperone e fortunato

Fra le lire che valgono di più abbiamo gli esemplari in moneta. Le 2 lire del 1958 possono raggiungere un valore di 500 euro. Invece dello stesso anno le 50 lire dell’omino nudo con il martello possono arrivare a 2.000 euro. Stesso valore può raggiungere la 5 lire del 1956.

Le 100 lire del 1955, se in buone condizioni, può raggiungere anche il valore di 1.200 euro. Invece le 2 lire del 1949 caratterizzate dalle spiga sul lato il contadino sull’altro arrivano fino a 1.800 euro. Nel 1947 esce la moneta da 1 lira con l’immagine di una ragazza con due spighe e un’arancia. Questa moneta può essere valutata fino a 1.500 euro. La 5 lire invece del 1946 puoi regalarci 1.200 €.

Il valore più alto delle lire in moneta l’hanno le 10 lire del 1947 è del 1946. Rappresentano in figura il cavallo con le ali e il ramoscello d’ulivo. Quella del ‘47 può raggiungere un valore di 4.000 euro e l’altra di 6.000.

Una moneta con un valore da capogiro

Nel Mondo esistono tuttavia delle monete che hanno un valore enorme e con questa vecchia moneta diventi straricco come Paperone il celebre personaggio dei fumetti. In effetti andiamo proprio in America dove nel 1913 fu coniato il Liberty Head Nickel, una piccola moneta dal valore nominale di 5 centesimi. Un suo esemplare fu battuto all’asta nel 2010 per la bella somma di 3,7 milioni di dollari. Chi ha detto che i centesimi sono da buttare?

Lettura consigliata

Le 4 monete da 500 lire che valgono di più oggi: cercale in casa, puoi guadagnare fino a 20.000 euro