Un terzetto di azioni che ha chiuso senza variazioni la seduta di Borsa: e adesso cosa potrebbe accadere?

Al termine della seduta del 5 giugno c’è stato un terzetto di azioni che ha chiuso senza variazioni la seduta di Borsa. Per la precisione, hanno registrato variazioni rispetto alla seduta precedente inferiori allo 0,05% in valore assoluto. Questo terzetto di azioni che ha chiuso senza variazioni la seduta di Borsa non presenta particolari sorprese. Stiamo parlando, infatti, di A2A, Campari e Italgas, titoli azionari con un beta inferiore a 1 che, quindi, si possono definire difensivi. Cosa potrebbe accadere nelle prossime sedute?

Le azioni A2A sono in bilico tra rialzo e ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 5 giugno a quota 1,5990 €, in ribasso dello 0,03% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Dopo quattro sedute consecutive al rialzo, le azioni A2A si sono fermate in prossimità dei massimi degli ultimi 20 anni. In questo momento, quindi, si trovano sospese tra la proiezione rialzista (linea tratteggiata) e quella ribassista (linea continua).

I livelli da monitorare per le prossime sedute, quindi, passano per area 1,5921 € e 1,6181 €. Solo il superamento di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Le quotazioni confermano la rottura delle resistenze e punta ambiziosi traguardi di breve periodo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 5 giugno a quota 12,44 €, in ribasso dello 0,04% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e va avanti senza sosta da ottobre 2022. Basti pensare che i primi cinque mesi del 2023 hanno sempre chiuso tutti al rialzo. Adesso, però, si stanno avvicinando livelli di inversione importanti che stanno iniziando a fare sentire il loro effetto. Ecco, quindi, spiegato perché le ultime due settimane siano state sostanzialmente laterali con le quotazioni che si sono mosse all’interno del trading range 12,078 € – 12,427 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

La chiusura del 5 giugno, seppure in ribasso, ha confermato la rottura di area 12,427 €. Potrebbe, quindi, essere molto probabile una continuazione fino al punto di inversione in area 13 €.

Le azioni Italgas confermano il buon momento: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 5 giugno a 5,515 €, invariato rispetto alla seduta precedente.

La chiusura invariata rispetto alla seduta precedente non scalfisce la struttura rialzista lasciando invariato lo scenario che si potrebbe sviluppare secondo lo scenario mostrato in figura.

