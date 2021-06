Noi di ProiezionidiBorsa pensiamo convintamente che le vacanze e i viaggi siano quasi un diritto di ogni lavoratore. Infatti, quando si lavora si dà in affitto il proprio tempo e le proprie competenze al datore di lavoro in cambio di una retribuzione.

Ci sono voluti anni e tante battaglie politiche e sociali per permettere a tutti di poter andare in vacanza. Questa vittoria ci sembra una questione di civiltà, anche perché andare in vacanza non deve essere una cosa da ricchi. Infatti una meravigliosa opzione per le vacanze del 2021 sembra proprio essere questa qui.

Vogliamo anche risparmiare? Ecco il segreto per fare e prenotare le vacanze in tempo di Covid 19 senza sprecare soldi e risparmiando moltissimo.

Non solo i siti ma telefonate

Da quando esistono alcuni siti internet la nostra vita sembra davvero migliore. Infatti, tutti noi conosciamo quei motori di ricerca che ci mettono a confronto i vari prezzi degli alberghi del posto che abbiamo scelto per le vacanze.

Spesso, possiamo anche scegliere, non solo la quantità di stelle che desideriamo, ma anche tantissimi altri fattori. Infatti, possiamo scegliere mille optional, presenti o no, nelle camere d’albergo. Connessione internet, frigorifero, televisione, balcone e anche terrazzo a volte.

Certo, tutta questa scelta a portata anche di mano e cellulare può costarci. Anche perché, come sempre nella vita, le cose che sembrano gratis in realtà si pagano.

Ecco, diciamolo subito. Il segreto per risparmiare facendo comunque le vacanze in albergo è senza dubbio quello di chiamare direttamente l’albergo. Certo, possiamo fare una ricerca veloce su internet per avere un’idea dei prezzi proposti, ma poi dovremmo chiamare.

Perché? Ebbene perché, così facendo, risparmieremmo un passaggio. In che modo? Ebbene, gli albergatori per essere presenti su quei siti pagano naturalmente delle commissioni. Se li chiamiamo direttamente, questo passaggio si elimina e quindi possono proporci degli sconti anche interessanti.