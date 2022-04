Il lavoro nobilita l’uomo, come dice il proverbio. Ma nello stesso tempo è importante pure godersi la vita. Ragion per cui per molti quello di smettere di lavorare è spesso un sogno che si può realizzare solo dopo aver maturato il diritto alla pensione.

Pur tuttavia, c’è chi con un’adeguata pianificazione punta a ritirarsi dal lavoro ben prima di raggiungere e di superare i 60 anni. Con l’intento di stare davvero tranquilli. Anche dopo aver lasciato il lavoro.

Questo chiaramente può avvenire se e solo se c’è la possibilità di vivere di rendita. Vediamo allora di fornire alcuni consigli utili sul raggiungimento dell’indipendenza e della tranquillità finanziaria. Anche dopo aver smesso per sempre di lavorare.

Con quanti soldi si potrebbe smettere di lavorare e stare davvero tranquilli vivendo di rendita

Tutto dipende dallo stile di vita che si vuole tenere e mantenere e anche dalla propria situazione familiare. Una cosa è ritirarsi dal lavoro e vivere di rendita da single. Un’altra è quella di farlo avendo pure una famiglia da mantenere.

Detto questo, il calcolo da fare per decidere con quanti soldi si potrebbe smettere di lavorare, dipende anche dalla propria condizione economica e anagrafica. In corrispondenza della quale si decide di lasciare per sempre il lavoro.

Per vivere di rendita ecco alcuni fattori chiave da considerare sempre prima di fare il grande passo

Per vivere di rendita, infatti, serve un capitale che deve essere il più alto possibile quando il ritiro dal lavoro non avviene a 60, ma magari già a 40 anni. Inoltre, l’ammontare del capitale per vivere di rendita dipende anche dai risultati raggiunti al momento del ritiro dal lavoro.

Ovverosia, se si possiede già una casa di proprietà dove vivere, quella per le vacanze e se i figli sono già grandi e indipendenti. Se, oppure, passerà ancora qualche anno per mantenerli e per mandarli a scuola.

Inoltre, smettere di lavorare senza aspettare la pensione pubblica può essere decisamente più facile per chi già da giovane è stato lungimirante e ha stipulato una polizza per la pensione complementare. In quanto, in tal caso, chi decide di ritirarsi dal lavoro può anche chiedere alla compagnia di assicurazione, nel rispetto dei requisiti previsti, il riconoscimento di una rendita vitalizia integrativa.

