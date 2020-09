Gli Esperti di Proiezionidiborsa rispondono ai Lettori che vogliono sapere con quale percentuale di invalidità si ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario. Ciò perché alcuni soggetti invalidi possono fruire dell’esenzione totale dal pagamento del ticket, altri invece solo di quella parziale. Occorre pertanto individuare con esattezza il grado di invalidità che l’INPS riconosce ad ogni singolo paziente. Le agevolazioni fiscali e i benefici economici che lo Stato assistenzialista garantisce ai disabili sono differenti in relazione alla gravità della malattia. Gode dell’esenzione dal versamento della tassa anche il contribuente che rientra in una fascia reddituale bassa. A tal fine, rimandiamo all’articolo “Con quale reddito non si paga il ticket sanitario?”

Esistono patologie più invalidanti di altre che rendono assai difficoltoso o del tutto impossibile lo svolgimento di comuni attività quotidiane. Una specifica Commissione sanitaria verifica e riconosce una percentuale più o meno alta di invalidità in base al grado di compromissione della capacità lavorativa. I sostegni finanziari e le esenzioni devono infatti raggiungere i soggetti che non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento. Il paziente gode di misure assistenziali ed economiche a seconda che il medico legale riporti nel verbale sanitario un’invalidità parziale o totale. Pertanto dobbiamo verificare insieme al team di Redazione con quale percentuale di invalidità si ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario.

Con quale percentuale di invalidità si ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario

L’Ente di previdenza sociale riconosce l’esenzione totale dal pagamento della tassa sanitaria a du categorie di invalidi. Nella prima rientrano i soggetti che presentano una percentuale di invalidità pari al 100% e quindi risultano del tutto inabili al lavoro. Alla seconda categoria appartengono invece gli invalidi parziali cui l’INPS riconosce un’invalidità che oscilla tra l’1% e il 66%.

L’esenzione parziale dal pagamento del ticket spetta invece ai pazienti il cui grado di inabilità lavorativa rientra tra l’1% e il 66%. Il medico curante quando stila il certificato sanitario deve infatti inserire il codice di esenzione L03 ad indicare il diritto parziale all’agevolazione.