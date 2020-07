Con quale reddito non si paga il ticket sanitario 2020? Le famiglie e i contribuenti più deboli economicamente hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa sanitaria. Non paga il ticket sanitario neanche chi presenta malattie croniche e rare per le quali l’Inps ha stilato un elenco dettagliato. Gode dell’esonero dal versamento dell’imposta anche il contribuente che risulta invalido civile, le donne in gravidanza e in presenza di tumori e HIV.

Nell’articolo “Esenzione ticket per disoccupati 2020” il lettore che non ha un’occupazione lavorativa troverà informazioni utili per fruire del sussidio economico. Adesso invece analizziamo nello specifico con quale reddito non si paga il ticket sanitario 2020. Ciò perché l’esenzione mira a sollevare non solo chi soffre di patologie croniche e invalidanti, ma anche chi versa in condizioni di precarietà economica.

Con quale reddito non si paga il ticket sanitario 2020?

Per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa sanitaria occorre presentare un reddito molto modesto. Gode dell’esonero dal ticket anzitutto il contribuente di età inferiore a 6 anni e superiore ai 65 anni. A questi due requisiti anagrafici deve aggiungersi il possesso di un reddito totale inferiore a 36.151,98 euro su base annuale. Ad individuare questa specifica categoria di contribuenti interviene il codice E01.

Si ricorre invece al codice E02 per i contribuenti che non hanno un lavoro e per i familiari a carico. La fascia di reddito complessivo di queste due ultime categorie deve attestarsi al di sotto di 8.263,31 euro. La soglia di reddito sale a 11.362, 05 euro nel caso in cui anche il coniuge è a carico di chi richiede l’esenzione ticket. Si deve calcolare l’aggiunta di 516,46 euro per ogni figlio che risulti a carico, quindi minorenne, studente o disabile.

Non paga il ticket sanitario neanche chi percepisce la pensione o l’assegno sociale ed ha familiari a carico. I medici prescrittori del certificato medico in questi casi utilizzano il codice E03. Mentre compare il codice E04 per i contribuenti di età superiore ai 60 anni che percepiscono assegno pensionistico ed hanno familiari a carico.

L’Anagrafe Tributaria stila l’elenco dei contribuenti aventi diritto all’esenzione e lo fornisce al medico che rilascia il certificato. A partire dal 2011 è cura delle Regioni controllare che l’assistito sia in possesso dei requisiti economici per il godimento dell’esenzione. Si legga, a tal proposito, il Decreto ministeriale 11 dicembre 2009 che così recita “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”.