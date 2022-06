Molti di noi vorrebbero una casa più grande e luminosa e, in particolare, una camera da letto più ariosa. La camera da letto è spesso un ambiente che viene sacrificato a favore della cucina o del salotto, e non ci impegniamo altrettanto per renderla bella e comoda. Ma in realtà, anche se abbiamo poco tempo e un budget molto limitato a disposizione, possiamo trasformare una camera da letto piccola e “claustrofobica” in un ambiente aperto e luminoso. Basta usare un semplice trucchetto.

Specchi lunghi e stretti collocati in punti strategici

Il modo per far sembrare la camera da letto più aperta e luminosa è molto semplice: basta usare in maniera intelligente gli specchi. In mancanza di grandi finestre e luce naturale, uno specchio può donare luminosità a qualsiasi stanza riflettendo la luce presente e facendo sembrare l’ambiente più grande. Ma dobbiamo collocare gli specchi in punti strategici. Innanzitutto, scegliamo degli specchi prevalentemente alti e stretti. Con specchi di questa forma, infatti, lo sguardo sarà guidato verso l’alto e la stanza sembrerà più alta. Ma dove dovremmo collocarli esattamente?

Con meno di 50 euro possiamo usare questo trucchetto ottico per far sembrare la camera da letto più grande e ariosa

Collochiamo gli specchi sulla parete opposta a quella d’ingresso, dove generalmente si trova il letto. Se abbiamo un letto matrimoniale, proviamo a collocare due specchi in verticale dietro ciascun comodino. Entrando nella stanza, lo spazio ci sembrerà subito più grande. Ma ci sono alcune altre regole per valorizzare al massimo il nostro specchio.

Con cornice piccola o senza cornice è meglio, appendiamolo lontano dai quadri

Innanzitutto non vogliamo distogliere l’attenzione dai nostri specchi utilizzando una cornice molto ornata. Scegliamo gli specchi più semplici possibili e con meno di 50 euro possiamo usare questo trucchetto che migliorerà molto l’aspetto della stanza. In secondo luogo, non dobbiamo avere paura di esagerare con le dimensioni. Scegliamo specchi piuttosto grandi, uno specchio maxi è anche un modo semplicissimo per far sembrare un bagno più grande. Inoltre, non affolliamo troppo la parete. Se abbiamo quadri, poster o altri ornamenti sul muro, cerchiamo di appenderli ad almeno 30-50 cm, dal bordo dello specchio per valorizzarlo al meglio. Non vogliamo che lo spazio sembri troppo sacrificato. Seguendo queste semplici regole riusciremo a far sembrare la nostra camera da letto molto più grande e con una spesa davvero minima.

