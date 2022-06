L’inizio dell’estate ha scombussolato e non poco molti segni, alle prese con vari problemi. Sono pochi quelli che godranno, nei prossimi giorni, di momenti sereni. Un po’ di leggerezza, per tutti, non guasterà.

Gira bene all’Ariete, mai così sensuale agli occhi della gente. E Giove ci invita a lasciarci trascinare dai sentimenti che prova una persona vicina a noi.

Per il Toro saranno settimane di tranquillità assoluta. I grattacapi invernali sono stati spazzati via e finalmente potremo goderci la famiglia senza fare nulla.

Quanti dubbi per la Vergine e la Bilancia, mentre va molto bene ai Gemelli

Giorni a gonfie vele per i Gemelli, soprattutto in amore, che però non devono accontentarsi di rapporti superficiali. In arrivo delle soddisfazioni non da poco nel lavoro.

Il Cancro vivrà giorni pessimi. L’umore è sotto i tacchi e chi ci sta vicino ne pagherà le conseguenze. Inutile, però, illudersi, perché non ci sono buone notizie in vista.

Luglio accende le stelle di 3 fortunatissimi segni, tra cui il Leone. Però, solo sulla carta. Venere si mette di traverso e l’inizio dell’estate sarà soprattutto fatto di grandi illusioni e poca realtà.

La Vergine sarà tormentata da mille dubbi. La relazione, sia con il partner, sia con il nuovo spasimante, sarà, così, contrassegnata da alti e bassi. Causati da noi, però, e dalle nostre incertezze, più che dall’altro.

La Bilancia, dal punto di vista dell’amore, ha davanti un periodo positivo. Peccato che, memori del passato, faremo fatica a lasciarci andare e a fidarci degli altri, rischiando, così, di perdere una grande occasione.

Luglio accende le stelle di 3 fortunatissimi segni a cui tutto il mese andrà alla grande, ma faremo bene a stare alla larga dai Pesci e non solo

Finalmente, i giorni dello Scorpione iniziano a rasserenarsi. Niente di clamoroso, ma dopo i giorni passati, un po’ di serenità non guasta in un segno che è sempre irrequieto di suo. Del resto, è considerato quello più passionale, ma anche più crudele dello Zodiaco.

Venere obbligherà il Sagittario ad avere grande pazienza in amore. Certo, fondamentale è non prendersi troppo sul serio e vivere la vita con più leggerezza. Sapremo farlo? Più facile a dirsi, che a farsi.

Per il Capricorno è arrivato il momento di guardare al futuro con meno serietà. L’estate presuppone riposo e leggerezza e dovremo saper mettere da parte gli impegni. Continuare a caricarci di responsabilità non ci porterà a nulla.

Per l’Acquario grandi cambiamenti in vista, soprattutto nel lavoro. Dopo l’estate potremmo ritrovarci in un’altra azienda, se sapremo prendere il coraggio di lasciar perdere il passato. Le vacanze ci aiuteranno a prendere la giusta decisione.

La parola d’ordine è stare lontano dai Pesci visto che saranno intrattabili. Basta un messaggino per mandarci in bestia, ma, in realtà, ogni pretesto è buono per litigare.

