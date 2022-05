Invece che burro e olio di semi o di oliva basterebbe questo semplice alimento per friggere senza unto dolci e salati

Solo dopo averla assaggiata per la prima volta si capisce la bontà di una frittura. Gli alimenti cotti in questo modo, come il pesce, prendono un sapore unico che difficilmente riusciremo a ottenere con altri sistemi. Eppure, alcuni di noi potrebbero storcere il naso perché spesso uscirebbero piatti troppo unti e appiccicosi.

Questo potrebbe essere colpa del condimento che utilizziamo e versiamo in padella. Invece che burro e olio di semi o di oliva, però, potremmo sperimentare un metodo alternativo consigliato dal web.

Si tratta di sostituire questi ingredienti pur utili in cucina con un altro prodotto facilmente reperibile e ideale per friggere. Così facendo, otterremo comunque piatti dolci e salati di alto livello, e soprattutto privi di quell’unto fastidioso che ci sporca le mani.

Consigli di cottura

Spesso ci si domanda quale sia l’alimento più adatto a friggere tra burro e olio. Bene, in generale si tenderebbe a sconsigliare il primo per questo tipo di cottura, a causa del suo basso punto di fusione.

Molto meglio virare sull’olio, dunque, anche se a volte tendiamo a esagerare con le quantità. Ma quale sarebbe meglio preferire tra le tante tipologie esistenti in commercio? Potremmo affermare che, in linea di massima, l’olio di oliva sarebbe la scelta migliore.

Questo, infatti, reagirebbe meglio alle alte temperature, sebbene la resistenza dipenda anche dalla qualità del prodotto. Pensiamo che il punto di fumo sarebbe attorno ai 210 gradi, mentre un olio come quello di semi di girasole arriverebbe appena ai 130.

Nonostante sia adeguato alla frittura, anche l’olio di oliva presenta i suoi contro: su tutti il difetto di ungere i piatti. Per questo, se volessimo un prodotto con cui friggere liberamente senza rischiare di inzuppare le nostre portate, dovremmo puntare al glucosio in polvere.

Questo prodotto, conosciuto anche come glucosio monoidrato o destrosio, è un perfetto sostituto del classico olio. Ha una temperatura di fusione piuttosto alta, seppure inferiore a quella dell’olio di oliva. Inoltre, dovrebbe mantenere perfettamente croccanti le nostre prelibatezze, garantendo quella crosticina dorata che tanto amiamo.

Per utilizzare il glucosio in polvere, anche nelle ricette salate, ci basterà avvolgere gli alimenti con qualche foglia di verza, lattuga o simili. In questo modo il sapore del piatto non verrà intaccato. Così potremo gustare tranquillamente uova, pesce, melanzane e tutte le squisitezze che prepareremmo normalmente col nostro olio.

