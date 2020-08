Per chi cerca segni di storia e contatti ravvicinati con la natura, l’Abruzzo è una terra ideale. Con tre parchi nazionali, uno regionale, un’area marina protetta e trenta riserve naturali, detiene un primato ineguagliabile. I percorsi d’acqua tra le rocce preistoriche si alternano alle testimonianze umane. I borghi, le fortezze e le chiese medievali sono protagonisti quanto il paesaggio. Ecco una piccola guida ad alcuni luoghi di incomparabile bellezza.

In canoa sul Tirino, tra folaghe e salici

Queste alcune fortezze e percorsi d’acqua in Abruzzo. L’escursione in canoa è uno dei divertimenti top dell’anno. Il Tirino dall’acqua turchese tra Capestrano e Bussi offre alcune ore di percorso diurno o notturno. La guida che pagaia e descrive la fauna e la vegetazione invita al silenzio nei punti più suggestivi. A metà percorso ci si ferma sulle rive ad assaggiare i germogli della sedanella di fiume.

Fortezze e percorsi d’acqua in Abruzzo

Il baluardo più a Nord dell’antico Regno delle Due Sicilie è la Fortezza i Civitella del Tronto. Espugnata dopo sei mesi di assedio dei Piemontesi, ci impressiona ancor oggi con la sua imponenza. Svetta su una rupe rocciosa a quasi 600 metri d’altezza e si estende per oltre 25 mila metri quadrati. Dalla sommità del forte, nelle giornate terse, si vede all’orizzonte tutta la costa adriatica, dal Conero al Gargano. Il borgo offre altre attrazioni, come la Montagna dei Fiori a 1814 metri, raggiungibile con due ore di sentiero e seggiovia. Ma ci sono anche un parco avventura e un piccolo museo tessile. Oltre naturalmente alla cucina straordinaria delle montagne.

Un bagno ai piedi del gigante, il Gran Sasso

Un villaggio abitato da 270 persone con una curiosa roccia a forma di cammello. Pietracamela, circondato da maestosi boschi di faggio, è il punto di partenza per le escursioni nel Parco Nazionale d’Abruzzo e i Monti della Laga. Ma già fermarsi qui è straordinario. Il borgo offre panorami mozzafiato sul Gran Sasso e la cima del Corno Grande ed escursioni con avvistamento di daini e camosci. Ai famosi prati di Tivo, pascoli secolari di pecore e agnelli, si va per il picnic. Per gli amanti dei canyon e della Preistoria, le cascate del rio Arno e le Gole del Salinello. Con pozze d’acqua limpida, dove fare il bagno in piena estate.