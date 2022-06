Non serve essere esperti per avere un piccolo orto o giardino, spesso basta questo trucco per far crescere serenamente piante e fiori

Molti di noi amano sinceramente le piante. Adorano il loro profumo, la loro compagnia e filosoficamente l’atto di far fiorire un angolo di Mondo. Alle buonissime intenzioni, però, spesso non corrisponde una parallela capacità gestionale. D’altronde, far crescere una piantina rappresenta un gesto forse semplice, ma non necessariamente banale.

Ci sono infatti tantissime variabili da considerare: la qualità della terra, la distanza tra le piante, la profondità di innesto e la posizione rispetto al sole, tanto per indicarne qualcuna. Anche le piante aromatiche da balcone possono perire in poco tempo per colpa di qualche banale errore.

Basti pensare all’errore clamoroso che in tanti commettono con il basilico quando si tratta di piantarlo. Se vediamo che qualcosa va sempre storto, non dobbiamo per forza rassegnarci. Forse non conosciamo i tappetini preseminati, un sistema ingegnoso e molto utile per favorire chi non ha un grandissimo pollice verde.

Una piccola architettura organica dal costo di pochi euro

Non serve essere esperti per avere un piccolo orto o angolo fiorito e verde. Questo sistema, infatti, è pensato appositamente per risparmiarci molti problemi. In pratica consiste in un telo di materiale organico e biodegradabile di varie forme e dimensioni. Questi teli si possono adattare a vasi, fioriere o angoli di orto in base alle nostre esigenze. Al loro interno sono disseminati, in ordine, alcuni semi in base alle tipologie: fiori, piante aromatiche da giardino o piccoli ortaggi.

I semi sono nascosti rispettando alcuni criteri quali la distanza necessaria, la somiglianza di caratteristiche ed il fatto di non avere problemi di abbinamento. Infatti, spesso alcune piante si infastidiscono a vicenda, oppure corrono il rischio di contaminarsi. Non solo semi, ma anche concimi chimicamente adatti sono sparsi per questi tessuti che rappresentano delle bioreti naturali e facilmente gestibili.

Non serve essere esperti per avere un piccolo orto o giardino, spesso basta questo trucco per far crescere serenamente piante e fiori

L’applicazione è elementare. Nella maggior parte dei casi basta stendere questo tappeto e colmarlo con del terriccio fino a ricoprirlo. Con il tempo il tessuto si scioglierà arricchendo ulteriormente il terreno di materiale compostabile e nutriente. Non rimarranno tracce se non, si spera, il tappeto fiorito. Questa soluzione è simile, peraltro, a quella impiegata per i tessuti erbosi.

Risolveremo peraltro il problema delle scarpate e dei punti poco raggiungibili. Il tessuto di supporto infatti è una piccola architettura utile ad aiutare i semi ad attaccarsi al terreno. L’acqua e la pendenza non dovrebbero rappresentare più un problema, o lo saranno molto meno.

Il prezzo di questi materiali in genere si aggira sui 3 ed i 4 euro a metro di tessuto, ma molto dipende dalla varietà dei semi e dei concimi.

Lettura consigliata

Per allontanare le lumache dal nostro orto senza far loro del male basta questo trucco elementare che ci porterà un sacco di benefici