La presenza di un soggetto con handicap all’interno della famiglia comporta un notevole impegno di energie e di tempo. La mancanza di autonomia nello svolgimento delle più semplici azioni della quotidianità rende necessario l’intervento del familiare. Spesso si è costretti a sospendere la propria attività lavorativa o a chiedere dei giorni di permesso per soddisfare i diversi bisogni del disabile. Chi gode dei benefici della Legge 104 può contare sulla possibilità di ottenere permessi retribuiti e sconti fiscali su molte voci di spesa legate all’handicap. Infatti con Legge 104 spettano 4.000 euro all’anno ai familiari di disabili e non autosufficienti con questo ISEE. Inoltre in campo professionale familiari e titolari di Legge 104 hanno sempre diritto a questi 3 assegni in busta paga. E che di conseguenza non si subiscono decurtazioni o perdite sulla retribuzioni da lavoro.

A ciò si sommano alcuni importanti sgravi fiscali che consentono l’acquisto di alcuni beni a prezzi agevolati. I nostri esperti hanno già indicato ai Lettori come ottenere sconti sul rifornimento di carburante con la Legge 104. O come portare in detrazioni le spese per elettrodomestici, strumenti e apparecchi a sostegno della disabilità. E in particolare un elenco di beni da acquistare con gli sconti della Legge 104 oltre a questi elettrodomestici e strumenti informatici. Inoltre il familiare che si prende cura di un portatore di handicap fiscalmente a carico ha la possibilità di ottenere dei rimborsi.

I contribuenti che risultano iscritti alla Fondazione Enasarco hanno diritto ad ammortizzatori economici come contributo per alcune spese sanitarie. In particolare i lavoratori Enasarco con figli disabili hanno diritto ad aiuti economici di importo pari a 4.000 euro. Nel Programma delle prestazioni assistenziali si legge infatti che l’istituto assicura sussidi economici per ogni figlio con deficit motorio, funzionale e relazionale. Hanno diritto alla prestazione i lavoratori o i pensionati con redditi ISEE fino a 31.898,91 euro.

Alla domanda per ottenere il beneficio finanziario occorre allegare quindi il modello ISEE in corso di validità e la dichiarazione relativa al regime fiscale. Inoltre bisogna inviare, sempre per via telematica, la certificazione sanitaria di disabilità che la Commissione INPS rilascia per il riconoscimento della Legge 104. Per inviare la documentazione è necessario anzitutto iscriversi ai servizi riservati agli iscritti sul portale ufficiale della Fondazione Enasarco. Infine la presentazione della richiesta deve avvenire unicamente online ed entro il 31 dicembre 2021.