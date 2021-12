Ultimi giorni di dicembre e grandi opportunità dall’INPS per tante famiglie e tante categorie di lavoratori. Da non dimenticare poi i Bonus che a breve scadranno, infatti, anche con l’ISEE alto l’INPS assegna fino a 3.000 euro alle famiglie che fanno domanda entro dicembre.

Ma è di poche ore la pubblicazione di un bando molto importante promosso dall’Istituto di previdenza per alcune categorie di persone. Con la Legge 104 e malattia grave l’INPS assegna fino a 3.000 euro anche con ISEE alto. Si tratta del bando di concorso previsto a favore di:

dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane Spa e dei dipendenti e pensionati ex IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40%;

dei loro coniugi o uniti civilmente e figli, conviventi o domiciliate presso strutture di cura e assistenza specializzate.

L’INPS conferisce un contributo per sostenere persone in condizione di handicap grave o patologia rara o grave durante l’anno 2021.

Requisiti

La condizione di handicap grave dovrà risultare dal verbale attestante il riconoscimento delle condizioni di cui all’art.3 comma 3 L.104/92. L’INPS provvederà autonomamente ad acquisire il verbale mediante la propria banca dati.

Mentre la condizione di grave malattia dovrà essere comprovata attraverso un certificato medico in originale con data non anteriore al 30 dicembre 2020. Il certificato medico dovrà attestare la patologia grave o rara tra quelle rientranti dal Decreto del Ministero della Salute. Il certificato potrà essere rilasciato anche dal medico di base.

Come fare la domanda

Innanzitutto è necessario risultare iscritti nella banca dati dell’INPS. Chi non dovesse risultare iscritto dovrà procedere alla domanda d’iscrizione, come descritto nel bando.

Poi, per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di SPID, CIE o CNS. La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica dal sito dell’INPS.

Una volta fatta l’autenticazione, bisognerà procedere all’opzione tra contributo per handicap grave o per grave malattia. Infatti è possibile presentare la domanda solo per una delle due prestazioni, se pur in possesso dei requisiti per entrambe. Inoltre all’atto di presentazione della domanda, il richiedente dovrà aver presentato la DSU per la determinazione dell’ISEE. Pertanto il richiedente dovrà affrettarsi a richiedere l’ISEE 2022. Pertanto, attenzione alla scadenza dell’ISEE 2021 per non perdere Bonus e assegni per le famiglie.

Con la Legge 104 e malattia grave l’INPS assegna fino a 3.000 euro anche con ISEE alto

La presentazione dell’ISEE è fondamentale, in quanto i contributi sono quantificati sulla base dei valori dell’ISEE.

In particolare a fronte di un valore ISEE fino a 12.000,00 euro l’importo del contributo sarà pari a 3.000,00 euro.

Con un ISEE da 12.000,00 euro a 24.000,00 euro il contributo sarà pari ad euro 2.000,00. Mentre con un valore ISEE da 24.000,00 euro ad euro 32.000,00 il contributo corrisponderà ad euro 1.000,00. Infine con un ISEE superiore a 32.000,00 euro il contributo sarà pari ad euro 500,00.

Quest’ultimo contributo sarà versato anche in mancanza di presentazione della DSU o con ISEE non valido. La domanda dovrà trasmettersi dalle ore 12,00 del 17 gennaio 2022 alle ore 23,59 del 28 febbraio 2022.

