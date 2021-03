Con la Legge 104 a che età si può andare in pensione prima senza tagli sugli assegni INPS? I titolari della Legge 104 formulano spesso simili domande e si chiedono se anticipare di qualche anno l’uscita dal mondo del lavoro presenti alcuni svantaggi. La preoccupazione maggiore riguarda la presenza di contributi figurativi e la possibilità che gli tale tipologia di contribuzione possa presentare svantaggi. In sostanza il lavoratore teme di ricevere ratei pensionistici più bassi di quelli che spetterebbero se solo si trattenesse qualche anno in più in servizio.

Chi gode dei benefici della Legge 104/1992 ha diritto ad agevolazioni fiscali, permessi lavorativi, congedi straordinari, esenzioni e facilitazioni contributive. Analizziamo inoltre il futuro previdenziale per verificare di quali vantaggi può fruire il beneficiario di tali misure assistenziali. Valuteremo pertanto con la Legge 104 a che età si può andare in pensione prima senza tagli sugli assegni INPS. E inoltre ricordiamo che la nostra Redazione ha già suggerito “Come evitare che i permessi della Legge 104 riducano gli assegni delle pensioni INPS”.

Con la Legge 104 a che età si può andare in pensione prima senza tagli sugli assegni INPS?

Chi presta assistenza e cure ad un familiare portatore di handicap può anticipare la fine della propria carriera lavorativa. Attraverso l’opzione dell’Ape sociale può difatti inoltrare richiesta di pensionamento già con 4 anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia. Il requisito anagrafico corrisponde per l’Ape sociale a 63 anni e quello contributivo a 30 anni se almeno da 6 mesi si ha il carico della cura del disabile. Un ulteriore sgravio contributivo avvantaggia le lavoratrici madri che per ogni figlio ottengono gratuitamente il riconoscimento di un anno di contribuzione. Anche i lavoratori precoci che si prendono cura di familiari disabili possono accedere alla pensione anticipata purché in possesso di 41 anni di anzianità contributiva. In tal caso l’età di pensionamento dipende dal momento in cui il titolare di Legge 104 riesce a soddisfare il requisito contributivo.