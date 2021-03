Non sarà facile, adesso che siamo quasi tutti di nuovo a casa, tenere lontani i nostri figli dalla televisione. Ma, sinceramente, anche noi. Molti sono addirittura abituati, da sempre, ad addormentarsi con la Tv accesa, che fa da ninna nanna. Ma, attenzione che vedere la Tv in questo modo fa malissimo alla salute. Vedremo coi nostri Esperti della Redazione a cosa andiamo incontro per la nostra salute, sottovalutando gli schermi luminosi.

La famosa lucina con la Tv

Una volta, quando uscirono le prime tv a colori, i tecnici stessi che le vendevano, consigliavano di guardarle, di sera, con la luce accesa. Erano tempi in cui i monitor rilasciavano onde e radiazioni meno controllate di adesso. Le nonne ci rimproveravano dicendoci: “se guardi troppa Tv diventi cieco!”. E, forse, non avevano tutti i torti. Ma, ancora oggi, sarebbe bene guardare la televisione con una luce in penombra. Soprattutto i film recenti che alternano continue scene di buio e di luce, di colori e azione. Un vero turbinio di shock per i nostri occhi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

I livelli luminosi affaticano la vista

Vedere la Tv in questo modo fa malissimo alla salute, a causa proprio dei repentini cambiamenti dei livelli luminosi dello schermo. Lo stesso dicasi per i videogiochi dei nostri figli. Immaginate i nostri occhi che devono seguire tutti questi cambi di luce e di movimento, adeguandosi per far sì di captare correttamente tutto ciò che lo schermo ci invia. Questo comporta che gli occhi si affaticano. Potremmo perdere in quantità e qualità del sonno. Potremmo risvegliarci alla mattina con un sonoro mal di testa. Meglio quindi avere una lucina che garantisca equilibrio ai nostri occhi.

Non usare il cellulare a letto

Stessa cosa possiamo affermare per tablet, smartphone e PC. Sarebbe bene non usarli a letto, o, comunque poco prima di addormentarci. Nello specifico, gli specialisti puntano il dito sull’affaticamento della vista nel leggere gli SMS e i loro testi. Soprattutto, considerando che siamo a fine giornata e la vista, così come tutto il corpo, è stanca. Ma non solo, perché il nostro cervello rischia di abbinare la luce artificiale degli schermi a quella del giorno. Impedendoci, così di riconoscere la notte e la funzione del riposo.

Approfondimento

Se sei abituato a tenere il telefono acceso sul comodino, sappi a cosa vai incontro