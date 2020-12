Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Qual è il numero limite di persone che possono risultare titolari del medesimo libretto di risparmio postale? Come funziona in questi casi e quanti nominativi possono comparire tra i titolari del prodotto finanziario? In questa breve guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa spiegano a quante persone si può intestare un libretto postale.

Che cos’è e come funziona

Sono molte le famiglie o le coppie che scelgono la cointestazione di un prodotto finanziario. Che si tratti del conto corrente o di un libretto di risparmio, esistono naturalmente regole specifiche alle quali attenersi al momento della sottoscrizione del contratto. Per quanto concerne il libretto postale, sappiamo che esso è uno strumento attraverso il quale il contribuente avvia un’azione di risparmio.

Potremmo paragonare tale soluzione ad una sorta di salvadanaio nel quale si possono versare i soldi in qualsiasi momento. Esso è un prodotto che nasce in seno alla Cassa Depositi e Prestiti e che distribuisce sul mercato Poste Italiane. Si tratta di uno strumento fruttifero, ossia che genera interessi. Tuttavia, è utile dire che tali forme di interessi sono assi limitate dati anche i bassi costi che richiede tale forma di risparmio.

Qual è il numero massimo di persone a cui si può intestare il libretto postale

Quando si decide di aprire un libretto postale, esso si può intestare ad una sola persona oppure a più di una. In quest’ultimo caso, a quante persone si può intestare un libretto postale? Secondo quanto specifica Poste Italiane, il numero massimo di titolari del medesimo libretto corrisponde a 4 adulti. Inoltre, per poter cointestare il libretto, al momento dell’apertura, risulta necessario inserire la clausola che prevede la pari facoltà di disposizione. Questo significa che quando si decide di aprire un libretto cointestato, esso può essere esclusivamente a firma disgiunta. In buona sostanza, ciascun titolare può operare in autonomia sui depositi e in maniera disgiunta dagli altri. Questi principali vincoli circa la cointestazione di tale prodotto finanziario.

Approfondimento

