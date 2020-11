Con il Superbonus al 110% sconti anche in bolletta, possibile proroga per immobili del turismo

Il Superbonus al 110% è uno strumento che permette di ristrutturare, con miglioramento energetico, gli immobili. Questa misura ha l’obiettivo di rilanciare il settore edile e immobiliare. Il Superbonus 110% è in vigore dal 1° luglio 2020 e sarà attivo fino a tutto il 31 dicembre 2021. Ma ci sarà una proroga con allargamento del beneficio?

Proroghe nella Legge di Bilancio 2021, ma il Superbonus al 110% non è presente

La nuova Legge di Bilancio 2021 contiene le proroghe di tantissime agevolazioni che vanno dal bonus dal 65% al 90% e bonus mobili.

Resta fuori il Superbonus al 110% che per il 2021 è normalmente in vigore.

A chiedere un allargamento della manovra con una proroga fino al 2024, sono le società di architettura e ingegneria.

Il Superbonus per la sua complessità impegna un gruppo di professionisti che dovranno garantire, tramite asseverazioni e visti di conformità, che i lavori sono stati eseguiti secondo le disposizioni normative.

Ed è proprio l’associazione delle società di ingegneria e architettura (OICE) a chiedere a gran voce una proroga decisiva fino al 2024, con ampliamento della misura verso il patrimonio immobiliare del turismo.

Ricordiamo che il turismo è stato messo letteralmente in ginocchio dalla pandemia Covid e dalle restrizioni del Governo per limitare il contagio.

L’associazione precisa però che una possibile proroga deve essere confermata per fine anno, in modo che i contribuenti possano gestire in modo responsabile l’intervento. Maggior tempo è richiesto soprattutto per i condomini, che oltre alla burocrazia della misura devono incorporare quella normativa del condominio. In un periodo di Covid, con zone rosse, gialle e arancione tutto diventa difficile.

Con il Superbonus al 110% sconti anche i bolletta, possibile proroga per immobili del turismo. Bisogna precisare che chi effettua interventi di miglioramento energetico da subito potrà verificare una diminuzione dei consumi sulla bolletta.

Il Superbonus si identifica come una grande opportunità con un duplice beneficio: ristrutturare casa a costo zero e risparmio immediato sulle bollette energetiche.