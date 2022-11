Preparare il pan di Spagna per la torta è la regola di ogni compleanno. Ci possono essere tante torte buonissime da proporre agli invitati, ma quella con il pan di Spagna non può mancare. Proprio per questo oggi andremo a vedere alcune ricette sfiziose e non troppo complicate, in modo da darci più idee per la prossima festa. Iniziamo con un’alternativa al cacao.

Ingredienti

150 g di uova;

150 g di zucchero;

70 g di farina;

50 g di fecola;

30 g di cacao amaro;

b. di vanillina.

Con il pan di Spagna si potrebbero fare alcuni dolci strepitosi

Questi sono gli ingredienti che ci serviranno per preparare la nostra torta di compleanno. Passiamo velocemente alla preparazione. In una planetaria andiamo a mettere le uova, la vanillina e lo zucchero. Montiamo con le fruste. Dobbiamo continuare a mescolare fino a quando il composto non sarà ben spumoso. Continuiamo per circa 20 minuti. Nel frattempo in un’altra ciotola possiamo setacciare il cacao, così che non si formino i grumi. Stessa cosa faremo con la farina e la fecola. Possiamo adesso unire il composto di cacao a quello delle uova. Con una spatola mescoliamo dal basso verso l’alto. Così facendo le uova non si andranno a smontare. Imburriamo una teglia rotonda e versiamo l’impasto. Inforniamo per circa 35 minuti a 170 gradi.

Come farcirlo

Possiamo davvero sbizzarrirci in questo momento. Ci sono tante creme delicate e gustose che possiamo creare. Ad ogni modo, in questo caso potremmo andare a montare la panna per dolci e unirci un po’ di mascarpone e nutella. O ancora andare a preparare una deliziosa crema pasticcera. Non dimentichiamoci prima di scegliere la bagna giusta per il pan di Spagna, in modo da non risultare secco all’assaggio.

Pan di Spagna a tiramisù

Se volessimo creare una ricetta molto più particolare, dobbiamo assolutamente provare questa. Ci serviranno:

1 porzione di pan di Spagna per 6 persone circa;

200 g di mascarpone;

100 g di panna per dolci;

80 g di zucchero a velo;

20 ml di caffè;

cacao amaro.

Il procedimento del pan di Spagna sarà sempre lo stesso. Possiamo fare anche la versione senza cacao. Ciò che ci interessa è andare a creare una crema simile a quella del tiramisù. Infatti nella planetaria andiamo a montare la panna con lo zucchero fino a quando non sarà a neve ferma. Nel frattempo prepariamo il caffè che lasceremo raffreddare. Quando la panna sarà pronta, andiamo ad aggiungere il mascarpone. Ricordiamoci di fare sempre movimenti dal basso verso l’alto per mescolare bene tutti gli ingredienti. A questo punto andiamo a creare dei piccoli cerchi di pan di Spagna. Bagnamo con un po’ di caffè e volendo possiamo aggiungere qualche goccia di liquore per dare un po’ più di sapore. Mettiamo la crema con una spatola, livellando bene la superficie. Continuiamo così formando circa 3 o 4 strati. Finiamo spolverando un po’ di cacao amaro. Con il pan di Spagna si potrebbero fare ricette davvero deliziose per feste e compleanni.