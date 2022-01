Se da un lato la corsa al chilometro zero ed al biologico ci fa guadagnare certamente in salute, dall’altro rappresenta anche una spesa non indifferente.

Come in quasi tutti gli ambiti, anche in quello alimentare la qualità si paga, e naturalmente questo non è certo un ambito di poco conto.

Ciò che però caratterizza questi alimenti è la facile deperibilità.

Si tratta spesso di prodotti non trattati, privi di conservanti ed additivi, ed è per questo che conservarli nel modo giusto non è così semplice.

Per questo motivo, almeno per quanto riguarda certi prodotti, si ricorre sempre al caro vecchio prodotto da supermercato.

Tuttavia anche in questo caso ci sono delle regole non scritte che dovremmo seguire per la loro corretta conservazione.

Allo stesso tempo questo significa non soltanto maggiore sicurezza ma anche un sensibile risparmio in termini economici.

Sono questi gli alimenti che non dovremmo mai riporre nello sportello del frigorifero per una ragione importantissima

Nonostante i moderni frigoriferi lavorino con raffinati sistemi di risparmio energetico assicurando comunque ottime performance, è sempre bene prestare attenzione.

La temperatura ideale andrebbe infatti impostata, di norma, tra i 3 ed i 4 gradi centigradi, per consentire un efficiente refrigerio.

Quello che forse pochi sanno è infatti che l’aria fredda tendenzialmente si muove verso i ripiani più bassi dell’elettrodomestico.

Al tempo stesso i ripiani più alti sono quelli più caldi.

La parte più sensibile è invece proprio quella dello sportello e dei relativi ripiani.

È proprio qui che dovremmo evitare di riporre determinate tipologie di cibi e di prodotti, ed in particolar modo ci riferiamo agli alimenti facilmente deperibili.

Ovvero la scarsa capacità di conservazione che gli scomparti dello sportello riescono ad assicurare.

Ma quali sono gli alimenti facilmente deperibili?

Occhio a dove riponiamo questi alimenti

Con la sicurezza alimentare è sempre bene non scherzare.

Lo abbiamo visto ad esempio con questa pietanza molto amata ma che potrebbe causare una grave intossicazione.

Gli alimenti ad alta deperibilità sono innanzitutto il latte fresco, i formaggi freschi ed i latticini in generale.

Allo stesso modo spesso riponiamo proprio nello sportello uova, burro e yogurt, ai quali sarebbe opportuno dedicare un apposito ripiano.

Infine tra i prodotti più delicati rientrano anche frutta e verdura, da riporre preferibilmente nell’apposito cassetto.

Scegliamo quindi in modo saggio ed attento dove riporre la spesa.

Ne guadagneremo in salute, senza timori particolari, ed anche il portafoglio ne trarrà giovamento.