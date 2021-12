Esistono alcune bevande dal contenuto alcolico che hanno accompagnato per molti secoli l’umanità. Questo è avvenuto anche perché le bevande in questione sono state in grado di rispondere a varie esigenze. Uno degli esempi più evidenti di questo è il grog. Forse lo avremo sentito nominare in film e cartoni animati, oppure lo avremo letto in qualche romanzo d’avventura di Salgari. In ciascuno di questi contesti c’erano navi e marinai come protagonisti.

Pochi però sanno che il grog è una bevanda molto semplice da preparare. E che per le sue caratteristiche è assolutamente adatta alle lunghe serate invernali da passare di fronte al camino. Non temeremo freddo e vento con questo grog caldo bevuto dai marinai nelle notti di tempesta e preparato in un attimo.

Spezie rum e acqua calda

A differenza di altri cocktail nati in un preciso momento storico e dalla mente di qualche creatore che ha scritto le porzioni degli ingredienti necessari, nel caso del grog è impossibile parlare di una ricetta certa originaria. Ciò non significa che non ci siano metodi consolidati di servirlo. Ad esempio, nelle origini non era previsto il riscaldamento dell’acqua. Oggi però ci occupiamo di una versione di grog perfetta per la stagione invernale. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è rum scuro, miele, limone, e, a chi piacesse, una stecca di cannella e una rondella di arancia per completare la decorazione e l’aroma. Per quanto riguarda la scelta del rum dovremmo tenere in considerazione che il cosiddetto “Navy Rum” con cui veniva preparato dai marinai inglesi era un rum di gradazione alta (intorno ai 57°), balsamico e con sapore di caramello.

Per quanto riguarda il bicchiere, l’ideale sarebbe utilizzare quello che in gergo si chiama Toddy (un bicchiere in vetro resistente dotato di manico). Se utilizziamo un contenitore di vetro, ricordiamo di preriscaldarlo magari con acqua calda. Inserire subito la bevanda bollente, infatti, potrebbe danneggiarlo.

Non temeremo freddo e vento con questo grog caldo bevuto dai marinai nelle notti di tempesta e preparato in un attimo

Versiamo 3 cucchiai di miele all’interno del contenitore. A questo aggiungiamo 4,5 cl di rum, il succo di mezzo limone e versiamo acqua bollente fino a raggiungere circa i ¾ del bicchiere. A questo punto occorre miscelare gli ingredienti fino a che il miele non si sarà completamente disciolto. Aggiungiamo la stecca di cannella e la rondella di arancia per decorare.

La ragione per cui questo drink ha avuto tanto successo è spiegata da una serie di vantaggi che l’acqua e il limone consentivano di ottenere. In primo luogo, il disciplinare della Marina prevedeva che la miscela venisse distribuita quotidianamente per rallegrare l’equipaggio. Inoltre, la diluizione faceva in modo che aumentasse il tempo di bevuta e smorzava il tenore alcolico. Ancora, il limone poteva essere in grado di ridurre la formazione della malattia dello scorbuto. Questa era diventata un vero dramma nelle navi della Marina, vista la totale assenza di vitamina C nella dieta.

Per quanti volessero dare un’occasione anche alla bevanda rinvigorente al caffè e al liquore d’uovo tipica delle nostre montagne, ecco una ricetta imperdibile.