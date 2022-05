Oggi è attesa la decisione della FED. Dopo il recente rialzo dei tassi, molti ritengono che oggi ci saranno ulteriori annunci circa nuovi aggiustamenti al rialzo. La nostra opinione è ben diversa, in quanto riteniamo che l’accelerazione repentina di alcune materie prime, e la guerra in Ucraina che non sembra vicina ad una soluzione, possanno portare a un rallentamento economico nei prossimi 2/3 trimestri almeno. L’atteggiamento quindi dlel Banca centrale dovrebbe essere improntato al wait and see. Wall Street ad una svolta rialzista o verso il sell off?

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 3 maggio sono stati i seguenti:

Dow Jones

33.128,79

Nasdaq C.

12.563,76

S&P 500

4.175,48.

Wall Street ad una svolta rialzista o verso il sell off?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 33.341,58. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 34.106.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.461. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 12.861.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.147. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.309.

Come scritto nei giorni scorsi, fino a quando non ci sarà una svolatta rialzista duratura, gli obiettivi a cui si punterà per/entro il 5 luglio saranno i seguenti:

Dow Jones

30.200

Nasdaq C.

10.800

S&P 500

3.933.

Posizione di trading multidays in corso e segnale dei nostri Trading Systems

Dow Jones Short in corso dal 2 maggio. Nasdaq C. e S&P 500 Flat dall’apertura del 4 maggio.

Netflix non è ancora il momento di comprare

Il titolo (NASDAQ:NFLX) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 199,87 in ralzo dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.

La strategia di investimento

Tendenza ribassista. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore ai 216,66, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane prima verso 155 e poi verso l’area di 120 dollari.

Lettura consigliata

Il ribasso dei mercati è finito per il momento? I livelli operativi