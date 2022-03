Abbiamo spesso parlato di truffe online e di come preservare i nostri dati sensibili dagli attacchi esterni. Ma capita che siamo noi stessi ad affidarci a siti non sicuri e mettere in pericolo i nostri dati personali. Come difenderci da questo? Esistono tanti accorgimenti che possiamo mettere in pratica, prima di visitare o anche acquistare sul web. E sono tutti molto semplici e soprattutto efficaci per navigare in completa sicurezza. Vediamo insieme alcuni suggerimenti per testare l’affidabilità e la sicurezza di un sito web.

Alcuni elementi da non sottovalutare

Il primo elemento da prendere in considerazione è l’utilizzo del protocollo HTTPS. È l’acronimo di Hypertext Transfer Protocol Secure ed è un protocollo per la comunicazione sul web, che protegge l’integrità e la riservatezza dei dati scambiati usando una comunicazione criptata. La presenza di un certificato SSL, infatti, garantisce la certezza che non possano avvenire furti di informazioni. Per questo motivo, basta osservare l’URL del nostro indirizzo web. Se inizia con http:// allora i dati vengono trasmessi in chiaro e non garantiscono una connessione sicura. Mentre se iniziano per https:// hanno un certificato SSL e i dati vengono trasmessi in modo criptato. Ancora, comparirà anche un lucchetto a fianco dell’URL nella barra degli indirizzi del browser. Il lucchetto definisce i dettagli della certificazione ed è possibile cliccarci sopra per verificarli.

Diciamo basta una volta per tutte alle truffe online seguendo questi preziosissimi accorgimenti per connessioni criptate e dati finalmente al sicuro

Un altro metodo infallibile è verificare le recensioni lasciate online da altri utenti. Sia sul sito stesso che direttamente sul motore di ricerca principale, si può avere accesso ai feedback che altri compratori o visitatori hanno lasciato. Soprattutto nel caso di acquisti, questo è importante anche per verificare le tempistiche di arrivo e la qualità effettiva dei prodotti. Ecco alcuni campanelli d’allarme da non sottovalutare:

italiano scorretto e sgrammaticato;

numerosi simboli o trattini nel nome del dominio;

annunci pubblicitari invadenti;

banner che ti obbligano a rispondere a domande o questionari per continuare la navigazione.

Se si presentano, è bene pensarci due volte prima di procedere e inserire dati personali come email, data di nascita o addirittura inserire carte di credito. Ancora, i contatti inseriti nella pagina devono sempre essere attendibili. Numero di call center o email devono essere sempre indicati. Se il sito non presenta queste informazioni o se chiamando non risponde nessuno, bisogna diffidare di questi siti. Infine, online ci sono dei semplici tool che ci consentono di verificare l’affidabilità del sito. Uno tra questi è Google Safe Browsing. Ovvero un servizio che esamina milioni di URL al giorno alla ricerca di siti non sicuri. Copiando l’indirizzo del sito che vogliamo controllare su questo programma, sapremo subito se è sicuro oppure no. Diciamo basta una volta per tutte alle truffe e alle connessioni in chiaro, tenendo finalmente al sicuro i nostri dati.

