Con Euronics puoi vincere un iPhone 11. Attenzione, è una truffa. Come difendersi? Occasione imperdibile per vincere un iPhone 11, ma fate attenzione ad una cosa. Non sempre è oro quel che luccica. Da circa 10 giorni sta girando un sms apparentemente inviato da Euronics (che ha immediatamente sottolineato la sua totale estraneità alla cosa) e che permette di vincere un iPhone 11. Ma purtroppo non si vince niente, anzi si perdono soldi e anche tanti.

Il mondo delle truffe online sta prendendo sempre più piede con l’avanzare della tecnologia. E-mail che promettono vincite di soldi, sms che mettono in palio premi, ma lo scopo è solo uno. Rubare soldi e informazioni. Come fare quindi per difendersi dagli hacker che cercano di rubarci soldi?

La truffa

Euronics ha già avvertito tutti i suoi consumatori su Facebook che questa truffa non è stata ideata dall’azienda e sta facendo di tutto per tutelare i propri clienti. Il messaggio viene mandato da Euronics, ma come già detto non c’entra nulla, in cui si invita a cliccare un link per poter vincere un iPhone 11. Anche il commissariato di polizia online ha avvertito la popolazione di questa truffa.

L’sms

Si tratta, appunto, di un link che cliccandoci sopra rimanda a un sito clone a quello della catena di elettrodomestici. Il messaggio invita i destinatari a compilare un modulo, inserendo anche il numero di carta e partecipare ad un sondaggio.

Classica campagna phishing

Si tratta della solita campagna phishing (clicca qui per sapere cos’è) che circola ormai da tempo in rete. Una truffa che consistente nel contattare la vittima per rubare informazioni private e denaro. Quindi è importante non cliccare sul link e non fornire alcun dato privato. Questo procedimento è da attuare non solo per la truffa Euronics, ma per tutti quei messaggi o e-mail dubbie. Dove solitamente vengono promessi soldi o regali gratuiti.