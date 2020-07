Oggi vi parliamo della truffa del secolo. È l’inganno degli anni 2000 per eccellenza. Con internet in tutte le case e i social a portata di mano infatti, questa è diventata una delle truffe più famose. Stiamo parlando del catfishing. Ne avete già sentito parlare? Bene, perché pare che negli ultimi mesi abbia mietuto tantissime vittime. Con la quarantena e la solitudine infatti, i cosiddetti catfish sono riusciti a ottenere quello che volevano. E quello che vogliono è il vostro denaro. Perciò, state attenti alla truffa del secolo se non volete perdere tutti i vostri soldi.

Cosa si intende per catfishing?

Potete chiamarlo catfishing, truffa d’amore, inganno sentimentale. La sostanza non cambia. Si tratta di raggiri tramite account con false identità a scopo di estorsione. E le vittime continuano a salire. Le persone intrattengono relazioni virtuali sui social network. Il truffatore si finge un’altra persona, utilizzando foto profilo rubate. Obiettivo: corteggiare, lusingare e illudere le vittime per estorcere denaro.

Le vittime del catfishing

Può sembrare uno scherzo innocuo, ma non lo è. Si tratta di truffe crudeli. E ai malcapitati che si lasciano ingannare, vengono sottratti molti soldi. Nel 2018 solo negli Stati Uniti sono stati rubati 143 milioni di dollari. E solo grazie a dei profili falsi!

Le vittime più colpite sono gli ultra-quarantenni. I giovani conoscono bene questi meccanismi, e in pochi ci cascano. I maggiori danni però, sono stati per gli ultra-settantenni. E se prima questa truffa era prettamente statunitense, ora sta spopolando anche in Italia.

Come si svolge la truffa?

Inizia tutto con un messaggio sui social. La persona con cui parli sembra meravigliosa. La vostra relazione procede a gonfie vele, tanto che molti pensano addirittura al matrimonio. Il desiderio di un incontro di persona è forte, ma il catfish non può mai. Ha impegni di lavoro, problemi di salute o un familiare ammalato. Vi racconta che è in grave crisi economica e presto forse lo cacceranno fuori casa. Oppure vi dirà che sua madre è malata, e non sa come pagare le cure.

E voi, innamorati, cosa farete? Ovviamente, aiutare. Quindi iniziate a mandare somme di denaro. E più passano i mesi, più diventano cospicue. Fino probabilmente a cedere al catfish i vostri dati bancari, perché è più comodo e voi vi fidate. Ed ecco la sorpresa: il giorno dopo il conto è vuoto e il suo account è sparito.

Consigli per sventare la truffa

Fai una ricerca delle sue foto sul web. Vedrai così se appartengono già ad altri profili! Chiedi sempre una video-chat, o dei video in cui la persona ripete esattamente ciò che volete. Programma un incontro di persona e cerca di non inviare foto sensibili, soldi o dati bancari! Non si è mai al sicuro!

Quindi, ora sapete tutto sul catfishing. State attenti alla truffa del secolo se non volete perdere tutti i vostri soldi. Altrimenti, quando scoprirete tutto, vi sentirete svuotati. Proprio come il vostro conto corrente.