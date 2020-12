Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È un periodo di intensi aiuti da parte dello Stato ai privati. Bonus dovuti alla pandemia in corso, rimborsi in denaro per chi collabori alla lotta all’evasione fiscale con la moneta elettronica.

Su queste pagine si è ampiamente parlato dei vari bonus in corso. Adesso vogliamo ricordare che le misure che abbiamo appena ricordato sono accomunate da un elemento. Il loro materiale utilizzo passa attraverso l’uso dell’app IO messa a disposizione dal Governo.

Vogliamo ricordare ai lettori che fino al 31 dicembre è ancora in vigore il Bonus vacanze. Lo si potrà chiedere, infatti, fino all’ultimo giorno dell’anno.

Alla Redazione di ProiezionidiBorsa è sembrato importante ricordarlo perché adesso la maggior parte delle Regioni italiane consentono la mobilità dato che non sono più zona rossa.

Tra gli ultimi provvedimenti presi dal Governo c’è anche la possibilità per i cittadini di trascorrere l’ultimo dell’anno in albergo. Ci sono indubbiamente delle limitazioni, come quella di non poter organizzare veglioni e cene nell’albergo stesso.

Però è possibile chiedere la cena in forma di servizio in camera. E si può decidere di godersi qualche giorno in vacanza con la propria famiglia. Perché non approfittarne?

Con l’app IO si chiede anche il Bonus

Il meccanismo per utilizzare l’app IO è il seguente. Dopo aver scaricato l’app sul proprio cellulare occorre registrarsi in essa con lo SPID o con altre credenziali digitali.

All’interno dell’app è presente la sezione denominata “Portafoglio”. È la stessa sezione cui bisogna accedere per registrare le carte di credito o il bancomat con cui faremo gli acquisti validi per il cashback. Ma adesso siamo concentrati sul Bonus vacanze.

All’interno della sezione “Portafoglio” possiamo aggiungere il bonus di cui intendiamo usufruire. In questo caso si dovrà scegliere il Bonus vacanze che preferiamo nella lista che l’app presenta in automatico.

L’app presenta, poi, una serie di passaggi automatici e intuitivi che sarà facile completare. Tra le informazioni che l’app richiede c’è anche l‘ISEE perché il Bonus vacanze è basato anche su criteri reddituali. Quando tutte le informazioni sono complete si può attivare il Bonus.