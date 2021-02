Se un buon bucato è necessario per avere capi e biancheria che rallegrino l’olfatto, un’altra pratica importante è quella di profumare armadi e cassetti.

Possiamo creare diversi deodoranti per armadi, così come creare un profumo per la casa fai-da-te.

Ecco 7 idee pratiche per profumare armadi e cassetti in modo naturale.

Il profumo alla lavanda, ottimo per profumare la biancheria. Basta fare essiccare i fiori. Riempiamo un barattolo a chiusura ermetica con dell’alcol e poniamo al suo interno i fiori essiccati: dovranno restare a macerare nel composto per sette giorni, senza mai aprirlo. Passata una settimana faremo bollire il tutto per cinque minuti, quando si sarà raffreddato non resterà che travasarlo in un flacone con cui spruzzarlo nell’armadio.

Il sapone di Marsiglia è un ottimo deodorante per armadi. È sufficiente metterne le scaglie all’interno di un sacchettino di cotone e aggiungere dei fiori profumati con una goccia di olio essenziale.

Il pot-pourri di fiori secchi è uno dei metodi più classici per profumare l’armadio. Fare essiccare dei petali di fiori molto profumati e miscelarli con erbe aromatiche o con spezie a scelta. Mettere il composto in un sacchetto di cotone da aprire gradualmente man mano che il profumo diventa meno intenso.

Usare uno spillo per praticare piccoli fori ad un’arancia sulla quale inserire tanti chiodi di garofano. Anche le bucce d’arancia essiccate possono essere utilizzate per profumare i cassetti.

Vecchie bustine di thè possono essere efficaci per profumare l’armadio aggiungendovi qualche goccia dell’olio essenziale preferito.

Ottimi sono anche i mazzetti di menta essiccata chiusi in sacchetti di cotone.

Il fai-da-te: con un po’ di fantasia possiamo creare degli spray per avere un deodorante immediato da utilizzare in qualsiasi momento. Prendere uno spruzzino pulito e diluire in un litro di acqua tre gocce di un olio essenziale a scelta. Agitare bene prima di utilizzarlo.

Abbiamo proposto 7 idee pratiche per profumare armadi e cassetti in modo naturale, siamo pronti a provarle?