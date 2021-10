La colazione è il pasto più importante della giornata. Farla in modo corretto ci consente di produrre energia e riattivarci al meglio. Per questo non andrebbe mai saltata né consumata di fretta. Molti di noi sono abituati a consumare velocemente croissant e cappuccino al bancone di un bar. Ma per fare una colazione sana ed equilibrata bisogna seguire delle piccole regole. In un precedente articolo abbiamo svelato i 5 errori comuni da evitare assolutamente quando si fa colazione per mantenersi in forma e in salute.

Come sostiene la Fondazione Veronesi, appena svegli bisogna pensare a reidratarsi e reintegrare sali minerali e vitamine. Per questo la scelta migliore ricade sui cereali integrali, sulla frutta fresca e secca e sulle bevande non zuccherate. Con questo obiettivo, nell’articolo di oggi proponiamo una versione molto particolare del muesli. Diremo addio croissant e cereali dopo aver scoperto questa croccante granola che potrebbe aiutare a ridurre il colesterolo.

Una ricetta semplicissima e pronta in pochi minuti che ci stupirà con la sua friabile bontà. Da conservare per più giorni in un barattolo, la granola è un ottimo modo per unire in una sola colazione cereali, frutta secca e semi. Inoltre, questa ricetta non contiene zuccheri aggiunti sebbene garantisca la giusta dolcezza.

La granola in questione ha come ingrediente principale un seme della salute. Si tratta del grano saraceno crudo, fonte principale di rutina. Questa sostanza ha riconosciute proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Ad aggiungere benefici la presenza nel grano saraceno di amminoacidi, minerali e vitamina B6. Quest’ultima può aiutare nel corretto funzionamento del metabolismo e della digestione.

Ancora, questo chicco è un’ottima fonte di fibre. Come sappiamo, le fibre hanno grande importanza per il corretto funzionamento dell’intestino perché lo liberano dalla scorie. Soprattutto può essere utile a ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue.

Gli ingredienti per la granola di grano saraceno sono:

100g di grano saraceno;

100g di frutta secca a guscio;

50g di semi (zucca, girasole);

1 cucchiaio di malto;

60g tra uvetta, prugne secche, datteri;

cocco rapè o in scaglie;

1 cucchiaio di cannella in polvere;

1 pizzico di sale.

La prima cosa da fare è tostare il grano saraceno in una padella. Bastano pochi minuti. In una ciotola uniamo, il grano saraceno, la frutta secca a guscio, i semi, il sale e la cannella. Unire il malto e mescolare bene tutto. Preriscaldiamo il forno ventilato a 180°C e versiamo il composto in una placca. Cuociamolo per 10 minuti circa e togliamolo dal forno. Quando sarà tiepido si potranno unire il cocco e la frutta disidratata. Mescoliamo bene per amalgamare tutti gli ingredienti. Una volta completamente freddi possiamo conservarli in un grande barattolo.