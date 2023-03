Carta igienica in auto, metterla ti salverà la carrozzeria: ecco cosa può risolvere

Puoi affrontare un problema decisamente molto comune con un rotolo di carta igienica in auto. Forse non lo sai, ma se userai questo metodo d’ora in poi potrai fare una grande differenza per il tuo veicolo e la sua carrozzeria.

Quando si ha tempo, modo o necessità di viaggiare in auto occorre avere con sé tutto il necessario. Va bene godersi la guida, con prudenza, va bene ammirare il paesaggio, se si è fermi, ma l’imprevisto è dietro l’angolo e può accadere in qualsiasi momento.

Quante volte hai dovuto fermarti per un sasso che colpiva specchietto o vetro? Quante volte ti è capitato di investire accidentalmente un animale? Forse non sai che, insieme a tante altre cose, potresti avere anche la carta igienica in auto, metterla ti salverà la carrozzeria e non solo quello che pensi tu.

Non stiamo parlando di bisogni fisiologici, ma di una cosa che accade sempre ed inevitabilmente quando sei in macchina lungo la strada. Sarai sicuramente preoccupato dell’impressione che gli altri possono avere guardando tutti gli oggetti che porti nei sedili posteriori. Ma niente paura.

Se suggerirai questo trucchetto alle persone, queste non potranno fare altro che ringraziarti. Ma vediamo nello specifico di che cosa si tratta e come usare la carta igienica per salvare la carrozzeria e il vetro della tua macchina.

Carta igienica in auto, metterla ti salverà la carrozzeria: meglio averla sempre a portata di mano

Avere un rotolo di carta, che sia igienica oppure da cucina, è molto utile sempre e dovunque, diciamo la verità. Tuttavia, per la composizione della carta che si usa in bagno, questa può rivelarsi davvero molto utile per risolvere dei problemi non da poco.

Ad esempio, averla in auto potrebbe essere la soluzione agli escrementi degli uccelli che piovono sul parabrezza, sul tetto o sulla carrozzeria in generale. Ti potrà sembrare un argomento banale e assurdo, ma devi pensare che gli escrementi sono acidi e se lasciati per tanto tempo rovinano inevitabilmente quello su cui sono appoggiati.

Quindi, appena noti i bisognini di un uccello devi intervenire immediatamente e puoi farlo con la carta igienica. È l’unica abbastanza sottile e delicata da rimuovere la macchia senza fare ulteriori danni. Occorre bagnarla un po’, agire e soltanto dopo attivare il tergicristallo per finire il lavoro, nel caso del vetro.

Mai passare subito il tergicristallo su un escremento perché si peggiorerebbe soltanto la situazione, ma forse questo già lo sai. Quindi, d’ora in poi, ricordati di mettere un rotolo di carta igienica, un igienizzante oppure un po’ d’acqua e non avrai più questo tipo di problemi.

Cosa serve mettere in auto

Ci sono alcuni strumenti che sono necessari e obbligatori per la propria sicurezza e quella degli altri. In auto non deve mai mancare un estintore, ad esempio, un martelletto con lama e il kit di pronto soccorso. Questo, ovviamente, in caso di emergenza.

Inoltre, in caso di malfunzionamento dell’auto o ruota a terra, servirebbe avere una cassetta degli attrezzi, l’avviatore di emergenza e un compressore d’aria oppure una bomboletta. Se ne trovano a pochi euro in tutti i punti vendita, anche online.

Infine, devi pensare sempre alle tue necessità e a quelle dei passeggeri. Mai dimenticare di mettere dei fazzoletti, delle bottigliette d’acqua, delle caramelle e tutto ciò che per te o per le persone della tua famiglia è indispensabile per vari motivi.