Dove abitava Italo Calvino in Toscana, il meraviglioso borgo sul mare, quanto costa comprare ora un immobile nella zona

Tra le case più amate di Italo Calvino ce n’era una in Toscana, dove trascorreva tutte le estati insieme alla moglie Esther Judith Singer. Un luogo stupendo che ancora oggi incanta e rapisce, la pineta di Roccamare a Castiglione della Pescaia.

Calvino giunse per la prima volta a Castiglione della Pescaia nel 1972 dietro invito dell’amico Pietro Citati. L’emozionante morfologia del territorio toscano lo conquistò immediatamente. La fitta pineta che crea un cappuccio verde tra il cielo e il mare e i borghi storici arroccati lungo la costa. La vista che spazia dal Monte Amiata fino alle isole del Giglio e di Montecristo e raggiunge nei giorni più tersi la punta meridionale della Corsica. L’anno successivo la villa nella pineta di Roccamare era già pronta per accogliere i suoi ospiti. Calvino disegnò personalmente i mobili dello studio.

La pineta degli artisti

Negli anni Ottanta la pineta di Roccamare dove abitava Italo Calvino in Toscana era il luogo del cuore di scrittori, artisti e personaggi dello spettacolo. La villa di Carlo Fruttero distava pochi minuti a piedi da quella di Calvino. Gli incontri erano frequenti tra passeggiate e gite in barca in un paesaggio che lascia i pensieri libri di fluire e favorisce la creatività. A Castiglione della Pescaia Calvino ha lasciato definitivamente la vita nel 1985 a sessantuno anni ed è qui che riposa insieme alla moglie. Due semplici lastre grigie circondate da un prato fiorito con i nomi appena incisi, in un cimitero bello come sanno esserlo solo i cimiteri marini, con la brezza che soffia sempre tra i fiori. Castiglione della Pescaia per ricordare lo scrittore gli ha intitolato una delle sue strade panoramiche.

Dove abitava Italo Calvino in Toscana

La Maremma toscana che accolse Italo Calvino nell’ultima parte del suo viaggio non è molto cambiata. Mantiene la sua natura selvaggia e quasi scontrosa con la pineta fittissima che arriva fino al mare e le riserve naturali dove nidificano fenicotteri e aironi. Castiglione della Pescaia conserva ancora l’antico fascino col suo bel castello medioevale che sovrasta il borgo. Ma ora è diventata centro turistico molto frequentato e d’estate la sue strade si affollano di vacanzieri. La pineta di Roccamare ospita villette esclusive dai prezzi proibitivi.

Il prezzo medio di vendita degli immobili residenziali a Castiglione della Pescaia, secondo le stime del settore, è di 4.557 €/mq, ma nella pineta amata da Calvino i prezzi salgono. È una delle zone più belle ed esclusive e si arriva a 5.751 €/mq. Consultando le principali piattaforme di compravendita immobiliare che operano nella zona si può trovare ad esempio un bilocale di 64 mq posto all’interno di un complesso residenziale a 300.000 euro, mentre ne occorrono 550.000 per una villa unifamiliare di 120 mq.

