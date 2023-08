2 alternative economiche al condizionatore per risparmiare sulla bolletta e rinfrescare casa in estate

2 alternative economiche al condizionatore per risparmiare sulla bolletta - proiezionidiborsa.it

Il caldo torrido di agosto costringe tutti a cercare un modo per rinfrescare la propria abitazione. I condizionatori, tuttavia, causano una grande spesa. Ecco delle alternative per risparmiare.

Un condizionatore di medie dimensioni ha un costo stimato di circa 50 euro al mese durante l’estate. Esistono sicuramente diversi modi per sfruttarlo al meglio diminuendo la spesa, tuttavia è indubbio che sia uno degli elettrodomestici più costosi in assoluto.

Pertanto, molti si chiedono se esistano altri modi per rinfrescare la casa. Proprio per questo ti sveleremo 2 alternative economiche al condizionatore per risparmiare sulla bolletta.

Il ventilatore

Si tratta dell’alternativa più economica in assoluto. Un modello a piantana permette di spendere circa 1 euro al giorno usandolo per ben 12 ore. In un mese, quindi, si potrebbero risparmiare anche 20 euro di spesa sulla bolletta.

Se hai poco spazio puoi acquistare un ventilatore a colonna, che ingombra poco ed è sviluppato verticalmente.

Altrimenti, un’altra possibile opzione è il ventilatore a parete. Ti consigliamo di optare per un modello di cui sia possibile variare l’inclinazione, in modo tale da poter direzionare il flusso d’aria fresca a proprio piacimento.

2 alternative economiche al condizionatore per risparmiare sulla bolletta: il raffrescatore evaporativo

Da non confondere con il condizionatore portatile, si tratta di un elettrodomestico dotato di un serbatoio di acqua demineralizzata, che ne permette il funzionamento.

A differenza del ventilatore, è capace anche di far scendere la temperatura dell’ambiente di cui è installato. Tuttavia, non è la soluzione migliore per i luoghi troppo umidi. Infatti, qualora la casa abbia già un alto tasso di umidità, più che raffreddarla rischia di riscaldarla ulteriormente.

Il consumo energetico di quest’elettrodomestico è di 960 W alla massima velocità in un’aria di 200 metri quadrati, pertanto molto meno di un condizionatore. Per quanto riguarda l’acqua, ne consuma 30 litri all’ora.

3 trucchi per spendere meno usando il condizionatore

Come risparmiare usando il condizionatore? Ti forniamo tre consigli da seguire che potranno aiutarti a farlo.

Prima di tutto, prediligi tende e persiane di colore chiaro. Così, ridurranno l’accumulo di calore nella tua abitazione. In questo modo, il condizionatore svolgerà al meglio la sua funzione senza inutili sprechi di energia. Inoltre, cura molto la manutenzione del tuo elettrodomestico, in modo tale da farlo funzionare senza intoppi. Ad esempio, pulisci il filtro una volta al mese. Infine, evita il più possibile le dispersioni di calore. Assicurati, insomma, di non lasciare finestre o porte aperte quando lo utilizzi.

