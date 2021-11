La pandemia che ci stiamo lentamente lasciando alle spalle ha cambiato molte cose. Tra queste, anche alcune dinamiche bancarie. Una delle conseguenze principali della pandemia è che ha riacceso una fervente competizione tra le banche per finanziare le famiglie e facilitare i loro acquisti. Di conseguenza, tante banche hanno ridotto i costi e i tassi d’interesse dei prestiti, al fine di essere più appetibili per i risparmiatori.

Questo è un momento d’oro per molti italiani che desiderano accedere a un finanziamento. Le proiezioni parlano abbastanza chiaro. Ecco quanto potremmo risparmiare in costi e interessi se chiediamo un prestito bancario sfruttando quest’irripetibile opportunità, almeno secondo le previsioni degli esperti. Inoltre, passiamo in rassegna alcune delle opportunità più allettanti per chiunque desideri chiedere subito un prestito.

Alcune delle banche che avrebbero abbassato costi e tassi d’interesse

Come anticipato, costi e tassi di interesse dei prestiti sono mediamente scesi in quest’ultimo anno. Secondo gli studiosi, il TAEG per un prestito di 5.000 euro con scadenza a 24 mesi è calato dal 9,73% dell’anno scorso al 9,58% attuale. Traducendo il dato in numeri più concreti, significherebbe spendere 621 euro invece che 640 per un prestito senza polizza assicurativa. Oppure, spendere 787 euro e non 820 con la polizza. Per prestiti di 10.000 euro con scadenza a 72 mesi, la riduzione del TAEG è ancora più evidente. Si parla di un tasso medio dell’8,75%, contro il 9,4% dell’anno scorso. Più concretamente, significherebbe spendere 2.772 euro e non 3.000 senza polizza assicurativa e 3.400 euro invece che 3.703 con polizza.

Il risparmio medio complessivo si aggira intorno all’8%. Gli istituti che stanno abbassando costi e interessi sui prestiti e su cui la proiezione degli esperti si basa sono le principali banche italiane. Parliamo, ad esempio, di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, BNL.

Come è facilmente desumibile dal contesto mostrato, il momento per chiedere un prestito bancario è particolarmente favorevole. Il risparmio sarebbe cospicuo specialmente per quanto riguarda i prestiti più onerosi. Secondo le previsioni, per un prestito di 10.000 euro con scadenza a sei anni, ora possiamo risparmiare in media 300 euro tra costi e interessi. Insomma, per i risparmiatori che hanno la volontà di accedere a un finanziamento, i tempi sono più maturi che mai. Prima, però, è essenziale approfondire le condizioni con la nostra banca di riferimento.

