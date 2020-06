Comprare casa a nostro nipote investendo 5 Euro al giorno: è possibile?

La gioia di un nonno quando nasce un nipote è spesso accompagnata dalla preoccupazione per il suo futuro. L’idea di poter dare al nuovo nato una sicurezza economica e magari la possibilità di possedere un immobile in futuro è certamente allettante per chiunque. E’ però destinato a rimanere un sogno per chi non abbia accantonato un patrimonio rilevante.

Ma quindi, comprare casa a nostro nipote investendo 5 Euro al giorno: è possibile?

Risparmiare 5 Euro al giorno è di fatto una rinuncia sostenibile per ognuno di noi. Basta per esempio bere due caffè in meno al bar e leggere il giornale on line anziché acquistare una copia cartacea. Così il gioco è fatto. Ma si tratta di una somma davvero minima per pensare di arrivare ad un traguardo come l’acquisto di una casa. In realtà una soluzione potrebbe esserci, e la matematica ci giunge in aiuto.

La capitalizzazione composta sembra un concetto astratto e complesso. In realtà si tratta di sommare giorno dopo giorno rendimenti su rendimenti. E ovviamente trovare il modo di realizzare tutto ciò.

Da 5 Euro a 225.000 Euro: sogno o realtà?

Al giorno d’oggi, un ragazzo raggiunge la propria indipendenza economica non prima dei trent’anni, quando probabilmente avrà un reddito insufficiente per acquistare un immobile. Ma accantonando quei 5 Euro di piccole rinunce quotidiane, potremo aiutare veramente nostro nipote ad acquistare la casa dei sogni?

I 5 Euro al giorno accantonati sin dalla nascita, se investiti in un buon fondo azionario sono in grado di costruire un capitale di oltre 225.000 Euro dopo trent’anni. Sembra incredibile ma, con un rendimento medio dell’8,5% annuo, storicamente raggiunto dalla maggior parte dei fondi azionari, la matematica ci dice proprio questo.

Come acquistare quote azionarie giorno dopo giorno

I Fondi Comuni d’Investimento sono la modalità più semplice per affidare i propri soldi a dei professionisti che li amministreranno per conto dei clienti. Questi fondi consentono di investire anche piccole somme in modo diversificato e di limitare il rischio. Si andranno ad effettuare versamenti periodici che, nel tempo cumuleranno quota capitale e relativi rendimenti.

I Fondi comuni d’Investimento si possono sottoscrivere presso qualsiasi Banca o Ufficio Postale. Esistono anche portali on line che consentono di effettuare questa operazione in maniera rapida ed efficiente. Versare mese dopo mese i 5 Euro risparmiati quotidianamente può tranquillamente portare a questi risultati. Insomma, un piccolo sacrificio nel tempo, per un grande regalo in futuro.