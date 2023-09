Quanto guadagna uno scrutatore e il presidente di seggio elettorale: ecco come iscriversi all’albo

Oltre ad essere un servizio civico, assumere il compito è anche un’opportunità per un introito extra. Scopriamo i compensi e come si fa per ricoprire questi ruoli.

Le elezioni, oltre ad essere un appuntamento politico importante, per molti costituiscono anche l’opportunità per guadagnare qualche soldino in più. Ovviamente per presiedere un seggio o per diventare scrutatore occorre avere dei requisiti precisi ed effettuare l’iscrizione ai rispettivi albi. Scopriamo come fare.

Quanto guadagna uno scrutatore e il presidente di seggio elettorale? Facciamo le cifre!

Per prima cosa occorre precisare che i compensi variano a seconda del tipo di elezioni. Se poi si vota per eleggere diverse cariche od organi, il compenso è maggiore. Ad esempio se votiamo per eleggere il Presidente di Regione ed il Sindaco, si avrà una maggiorazione del compenso. Le elezioni politiche dove si vota per entrambe le Camere, Senato e Camera dei Deputati sono considerate come doppie. Il massimo di maggiorazioni accumulabili, però, è pari a 4. Per le elezioni politiche, il presidente di seggio per le elezioni amministrative e politiche guadagna di base 130 € con una maggiorazione di 37 € per ogni consultazione aggiuntiva, 33 € se si tratta di un referendum. Se si vota per eleggere il Parlamento europeo allora il compenso è di 120 €, mentre per la consultazioni referendarie è di 130 €.

Gli scrutatori guadagnano un po’ meno:

per le elezioni amministrative e politiche il compenso è di 120 € con una maggiorazione di 25 € per ogni consultazione aggiuntiva o 22 € se si tratti di un referendum ;

se si vota per un referendum, si guadagneranno 104 €;

per le elezioni europee si guadagna 96 €.

Come si diventa

Per ricoprire questi ruoli occorre iscriversi rispettivamente all’albo scrutatori o dei presidenti di seggio.

Chi ambisce a diventare scrutatore deve godere dei diritti civili e politico, essere elettore nel proprio Comune e aver frequentato la scuola dell’obbligo. Entro il 30 novembre di ogni anno si può presentare richiesta d’iscrizione all’albo e non va poi ripetuta tutti gli anni ma resta attiva fino ad eventuale richiesta di cancellazione. Fra questi la Commissione elettorale comunale sceglierà gli scrutatori almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Ricordiamo che è necessario comunicare l’eventuale impossibilità di fare lo scrutatore entro 48 ore dalla comunicazione di assegnazione del ruolo, onde evitare una sanzione che può arrivare anche a 500 €.

Per i presidenti di seggio è necessario iscriversi all’albo entro fine ottobre di ogni anno, bisogna avere un diploma di scuola media superiore, avere meno di 70 anni ed ovviamente godere dei diritti politici ed essere elettore nel proprio Comune. L’ufficio elettorale comunale accerta l’idoneità della candidatura e poi passa l’elenco alla Corte d’Appello di riferimento. I presidenti di seggio infatti vengono eletti per sorteggio dalla Corte d’Appello.

Quando si riceve il pagamento?

Solitamente non prima dei 30 giorni dall’election day. Si riceverà comunicazione per mail per fornire le coordinate bancarie per l’accredito oppure ci si può recare direttamente allo sportello della banca indicata.

Ora che sappiamo quanto guadagna uno scrutatore e il presidente di seggio elettorale, è bene sapere che nello svolgimento di questi ruoli si ricopre il ruolo di pubblico ufficiale.

