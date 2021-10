A guardare il grafico del titolo è immediatamente chiaro come comprare adesso TrenDevice potrebbe essere l’affare per i prossimi mesi.

Il titolo, infatti, negli ultimi mesi è andato incontro a una fase ribassista che lo ha portato a raggiungere il III obiettivo di prezzo della proiezione in corso in area 1,085 euro. La reazione al raggiungimento di quello che chiamiamo “limite invalicabile” è stata da manuale. Le quotazioni hanno immediatamente reagito al rialzo guadagnando oltre il 30% dai minimi infrasettimanali.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Conseguentemente lo Swing Indicator ha dato un segnale di acquisto e adesso ci sono tutte le condizioni per una ripartenza al rialzo. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 1,27 euro. In questo caso prenderebbe piede lo scenario che vede il I obiettivo di prezzo in area 1,895 euro. Gli obiettivi successivi si trovano in area 2,91 euro (II obiettivo di prezzo) e 3,93 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe arrivare a triplicare le sue attuali quotazioni.

Il mancato break rialzista potrebbe condurre il titolo TrenDevice nuovamente al ribasso verso livelli ben inferiori ai minimi storici in area 0,7 euro.

Quale scenario potrebbe essere più probabile per TrenDevice?

La semestrale pubblicata qualche settimana fa sicuramente non è delle migliori. L’azienda, infatti, ha riportato un risultato mediocre nel primo semestre con guadagni più deboli e un controllo meno efficace dei costi, anche se i ricavi sono migliorati (+34% rispetto all’utile del primo semestre 2020). Il risultato è stato una perdita netta di 422.100 euro rispetto all’utile del primo semestre 2020.

Tuttavia, gli analisti prevedono un forte aumento delle vendite del gruppo. Quest’ultimo mostra, infatti, un tasso di crescita significativo per i prossimi anni. Questo aspetto potrebbe essere alla base di una futura esplosione rialzista.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

Stante questi dati, quindi, lo scenario più probabile potrebbe essere quello rialzista.

Comprare adesso TrenDevice potrebbe essere l’affare per i prossimi mesi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo TrenDevice (MIL:TD) ha chiuso la seduta del 16 aprile a quota 1,115 euro, in rialzo del 8,78% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Ancora una volta nella difficoltà il Ftse Mib Future tira fuori le unghie e riparte al rialzo