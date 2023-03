Compra il pollo così e risparmia il 30%, nessuno lo fa ma spendi meno e mangi di qualità

Il pollo è un alimento molto apprezzato. Il suo petto, in particolare, è una carne molto magra spesso presente nelle diete degli sportivi. Sai che è possibile risparmiare fino al 30% della spesa quando lo compri? L’importante è seguire un semplice accorgimento che ti illustreremo. Ti costerà del tempo, ma farà sì che il cibo gravi un po’ meno sulle tue tasche.

Il pollo è una carne bianca ricca di proteine dall’alto valore biologico. Inoltre è molto magra, siccome ha un basso contenuto di lipidi. Anche i tagli più “grassi” non ne contengono molti. Rispetto ad altri tipi di carne, si presta ad essere inserito più spesso in un corretto regime alimentare. Proprio per questo, potrebbe capitarti di comprarlo spesso.

Ti sarai quindi chiesto come è possibile risparmiare sulla spesa. Grazie al trucco che ti diremo puoi ridurla circa del 30%, anche se ti costerà un po’ di fatica in più.

Compra il pollo così e risparmia il 30%, ecco cosa devi fare

Al supermercato o in macelleria ti capita spesso di vedere porzioni di pollo già tagliate, disossate e a volte anche confezionate. Quindi puoi scegliere se comprare le alette, il petto oppure altre parti di questa carne. Sicuramente ciò è molto comodo. Tuttavia, a lungo andare spenderai molto più di quanto potresti.

Infatti il pollo già tagliato, a causa del costo di lavorazione, grava maggiormente sulle tue tasche.

Evita i tagli prefatti

La soluzione a questo problema è comprare un pollo intero. Dovrai spellarlo e tagliarlo da solo per poi conservarlo. Così facendo potrai spendere di meno e comprare comunque carne di buona qualità. Insomma, due piccioni con una fava.

Il costo di un pollo intero

A un costo di circa 6-9 euro al kg, potrai comprare un ottimo alimento per la tua dieta. Quindi, compra il pollo così e risparmia il 30%. Se si fa la spesa in modo intelligente, mangiare bene non graverà eccessivamente sulle tue tasche. L’importante è scegliere i tagli di carne che ti permetteranno di risparmiare il più possibile. Come abbiamo detto, è possibile farlo anche senza rinunciare alla qualità. Dunque, non ti resta che metterci vicino un contorno di verdure e avrai una cena ricca di proteine, sana ed economica, perfetta anche per una dieta.

Anche con il pesce si può risparmiare facilmente. L’importante, in quel caso, è optare per quelli cosiddetti “poveri”, che spesso costano molto meno del salmone o altri pesci più noti e apprezzati. Talvolta li compriamo infatti senza pensarci, ma solo per abitudine. Se vuoi risparmiare, devi però evitare di adottare questo atteggiamento superficiale quando fai la spesa.

