Il setup del 6, 7 e 9 marzo, destabilizza i mercati americani che continuano a tentare rimbalzi ma alla fine rimangono incollati ai supporti. Cosa accadrà oggi dopo al pubblicazione del report sull’occupazione? Questo è un dato predittivo, insieme alla fiducia dei consumatori e all’ISM. Oggi probabilmente avremo una risposta attendibile sul comportamento di Powell nel meeting del 21/22 marzo, dove quasi tutti scontano un nuovo rialzo dei tassi di 50 punti base. Ecco il motivo per cui Wall Street ora potrebbe stupire con un movimento che nessuno si aspetta.

I tassi al rialzo

Continuiamo a rimarcare che tassi in salita, fino a quando ci sarà equilibrio con il ciclo economico, non sono un evento negativo per l’economia, gli utili aziendali e i mercati azionari. Oggi avremo probabilmente la conferma attendibile se nei prossimi mesi ci sarà recessione, atterraggio morbido dell’economia, o la crescita continuerà a essere sostenuta. Un dato migliore delle attese verrà visto come un pericolo, peggiore ma non tanto, come un ottima cosa!

Oggi si decideranno le sorti almeno fino al 21/22 marzo, se non proprio il 6/7 aprile. E quello che accadrà non è scontato, e nemmeno deve trarre in inganno il ritracciamento anche brusco degli ultimi giorni.

Torniamo al breve termine.

La seduta di contrattazione di Wall Street del giorno 10 marzo si è chiusa in ribasso e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.254,86

Nasdaq C.

11.338,36

S&P500

3.918,32.

Wall Street ora potrebbe stupire con un movimento che nessuno si aspetta

Continua a essere importante anche per oggi la tenuta dei seguenti livelli:

Dow Jones

32.354

Nasdaq C.

11.334

S&P 500

3.940.

Ripartenza al rialzo invece, con chiusure di sedute giornaliere con livelli superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

32.991

Nasdaq C.

11.668

S&P 500

4.018.

Gli indici azionari sono su livelli di supporto rilevanti: da oggi o si vola fino al 6 aprile, o si scende di almeno un altro 5/7%.

Lettura consigliata

Giorgetti lancia l’allarme conti: l’Italia si deve preparare a nuove patrimoniali o condoni tombali?