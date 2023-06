Comode, senza tacco ed eleganti: quest’estate le scarpe che tutte desiderano sono quelle più amate da Ilary Blasi

Tutti noi siamo sempre in cerca di scarpe che ci facciano apparire alla moda, ma che siano anche comode. Non sempre è semplice trovare un compromesso tra comodità ed eleganza. Proprio per questo motivo oggi vogliamo parlarti di un modello di scarpe che stanno spopolando ovunque. A lanciare questa tendenza, una delle conduttrici italiane più amate della TV.

Con l’arrivo del grande caldo, iniziamo a scoprire anche i piedi. L’estate è arrivata e finalmente possiamo sbarazzarci per qualche mese di calzature e vestiti pesanti. Questa è anche la stagione più amata per celebrare matrimoni e cerimonie, occasioni che richiedono un certo dress code. Come spesso accade, non sono solo le passerelle a dettare legge in fatto di moda, ma anche i personaggi del mondo dello spettacolo. Oggi, a darci lezione di stile è una bellissima conduttrice dell’Isola dei Famosi: Ilary Blasi. Se sei curioso di conoscere la nuova tendenza lanciata dalla showgirl nostrana, continua a leggere questo articolo!

Comode, senza tacco ed eleganti: tornano di moda queste scarpe estremamente femminili e senza tempo

Il 14 giugno scorso è stato il giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. A questa cerimonia hanno partecipato tutte le più alte cariche dello Stato, imprenditori, l’élite calcistica italiana e moltissimi protagonisti di Mediaset. Quasi tutti si sono presentati in abiti scuri decisamente bon ton e con cappelli con veletta.

Tra questi spicca il look di Ilary Blasi: la showgirl di Mediaset ha indossato un vestito longuette nero a maniche corte. Ai piedi, nessuna décolleté o tacchi vertiginosi, bensì uno stiloso paio di ballerine nere a punta con i lacci alla caviglia. A completare il look, un paio di occhiali neri dalla montatura oversize e una piccola pochette. Con il total black non si sbaglia mai e Ilary Blasi lo sa bene. Queste ballerine sono perfette da indossare sia per occasioni formali, come questi funerali, sia per il look di ogni giorno. Vediamo subito come abbinare queste calzature.

Qualche consiglio di stile: come indossare queste scarpe per apparire chic e a chi stanno bene

Comode, senza tacco ed eleganti questo modello di ballerine a punta stanno bene a chi ha piedi lunghi, magri e affusolati. Inoltre, queste calzature donano particolarmente alle donne dal fisico esile, con caviglie sottili e di bassa statura. Le ballerine nere con i lacci alla caviglia si adattano a moltissimi outfit diversi. Provale con un paio di shorts, jeans dritti o una gonna lunga o midi per uno stile più casual. Se vuoi essere elegante e alla moda, potrai osare abbinandole, ad esempio, ad abiti bon ton e tailleur per un look da sera.

Non temere di apparire poco sensuale: per svecchiare le ballerine osa qualche abbinamento particolare. Portale insieme a uno slip dress, oppure con un maglione oversize e un paio di shorts. Altre due idee? Le ballerine nere a punta con i lacci intrecciati alla caviglia sono perfette con un paio di pantaloni skinny e una camicia classica. Infine, con un paio di leggings e una t-shirt le ballerine sono davvero perfette per tutti i giorni. Vuoi acquistarle anche tu? Potrai trovarne diversi modelli su Zalando a meno di 60 euro.